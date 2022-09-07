وقعت تركيا وصربيا الأربعاء 7 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، بحضور رئيسَي البلدين رجب طيب أردوغان وألكسندر فوتشيتش.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات في العاصمة الصربية بلغراد، بعد لقاء ثنائي بين أردوغان وفوتشيتش، وآخَر على مستوى وفدَي البلدين.

ووقّع البروتوكول رقم 1 بشأن تعديل اتفاق إلغاء التأشيرات الموقع في 2010 بين البلدين، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ونظيره الصربي ألكسندر فولين.

فيما وقّع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، ووزيرة التجارة والاقتصاد الصربية أنديلكا أتاناسكوفيتش، اتفاقية تبادل تحفيز وحماية الاستثمارات، واتفاقية تعاون ثانية وقّعها ورانك مع وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي نيناد بوبوفيتش، في مجال الابتكار.

بدوره وقّع وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريتشجي، مع نظيره الصربي برانيسلاف نديموفيتش، مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مكافحة حرائق الغابات.

من جانبه وقع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ووزيرة الثقافة والإعلام الصربية مايا غويكوفيتش، مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصالات.

فيما وقّع المدير العامّ لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية زاهد صوباجي، ونظيره الصربي دراغان بويوسيفيتش، بروتوكول تعاون بين الهيئتين.

وفي مجال الرقمنة، وقّع رئيس مكتب التحول الرقمي بالرئاسة التركية علي طه كوتش، ونظيره الصربي ميخائيلو يوفانوفيتش، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.

على صعيد آخر، دعا أردوغان إلى مواصلة النهج الإيجابي في ما يخصّ التوتر بين صربيا وكوسوفو.

وقال أردوغان: "لنواصل النهج الإيجابي (تجاه التوتر الصربي-الكوسوفي) لأنه لم يعُد بإمكان شعوب البلقان تَحمُّل مثل هذه المشكلات".

ورحب الرئيس التركي بالاتفاق بين صربيا وكوسوفو بشأن التنقل بين الجانبين بواسطة بطاقات الهوية الشخصية.

والثلاثاء وصل أردوغان إلى صربيا قادماً من البوسنة والهرسك، أولى محطات جولته في منطقة البلقان التي تشمل كرواتيا،​​​​​ وتستغرق 3 أيام بين 6 و8 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.