سياسة
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السعودية تمنح الأتراك تأشيرة سياحية "عند الوصول".. تعرّف شروطها
قررت المملكة العربية السعودية منح المواطنين الأتراك تأشيرة سياحية إلكترونية عند الوصول، وذلك لمقيمي أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي "شينغن".
السعودية تمنح الأتراك تأشيرة سياحية "عند الوصول".. تعرّف شروطها
السعودية تمنح الأتراك تأشيرة سياحية "عند الوصول" / AA
8 سبتمبر 2022

بدأت المملكة العربية السعودية منح المواطنين الأتراك تأشيرة سياحية إلكترونية عند الوصول، وذلك لمقيمي أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي "شينغن".

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن الخطوة السعودية تتماشى مع مبادرة السياحة لعام 2030.

وسيتمكن المواطنون الأتراك المحققون للشروط المذكورة، إضافة إلى حيازتهم جوازات سفر صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع إلكتروني.

كما تتطلب التأشيرة حيازة تأمين صحي وإجراء حجز فندقي لتغطية فترة الإقامة في المملكة.

ويشار إلى أن الخطوط الجوية التركية تنظم ما مجموعه 80 رحلة أسبوعية إلى مدن جدة والرياض والدمام بالسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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