سياسة
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أردوغان: الاستثمارات التركية في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال آخر 10 أعوام
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاستثمارات التركية في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام العشرة الماضية.
أردوغان: الاستثمارات التركية في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال آخر 10 أعوام
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الاستثمارات التركية في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام العشرة الماضية / AA
7 سبتمبر 2022

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الاستثمارات التركية في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام العشرة الماضية.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان، الأربعاء، خلال منتدى الأعمال التركي الصربي الذي يقام في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال: "استثماراتنا في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الـ10 الماضية بارتقاء قيمتها من مليون دولار إلى 400 مليون". وأشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في صربيا تجاوز 1300 شركة.

وأعرب عن توقعاته في أن يسجل عدد السياح الصرب في تركيا رقماً قياسياً خلال العام الجاري، بحيث يتجاوز 300 ألف سائح.

من جهة أخرى، دعا الرئيس التركي إلى مواصلة النهج الإيجابي فيما يخص التوتر بين صربيا وكوسوفو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في العاصمة بلغراد، التي يزورها ضمن جولته في منطقة البلقان.

وقال أردوغان: "لنواصل النهج الإيجابي (تجاه التوتر الصربي الكوسوفي) لأنه لم يعد بإمكان شعوب البلقان تحمل مثل هذه المشاكل".

ورحب الرئيس التركي بالاتفاق بين صربيا وكوسوفو بشأن التنقل بين الجانبين بواسطة بطاقات الهوية الشخصية.

وأعرب عن أمله في أن تحل صربيا وكوسوفو المشاكل العالقة بينهما في أقرب، على غرار حل المشاكل الأخرى.

وأكد دعم تركيا الصادق لحل جميع المشكلات عبر الحوار قائلاً "نوظف جميع إمكاناتنا لتقديم المساهمة اللازمة، متحلين بمفهوم بنّاء وغير منحاز عند تلقي طلب المساعدة".

وعبّر أردوغان عن استعداد بلاده للقيام بدورها في جمع الأطراف حول صيغة تتوافق عليها المكونات الثلاثة بالبوسنة والهرسك (البوشناق والصرب والكروات)".

وبخصوص العلاقات الثنائية بين تركيا وصربيا، أكد أردوغان أن توقيع بروتوكول السفر عبر بطاقات الهوية الشخصية بين البلدين سيرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة.

والثلاثاء، وصل أردوغان صربيا قادماً من البوسنة والهرسك، أولى محطات جولته في منطقة البلقان التي تشمل كرواتيا،​​​​​ وتستغرق 3 أيام بين 6 و8 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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