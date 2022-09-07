سياسة
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المغرب يقرر استقبال وزير العدل الجزائري حاملاً دعوة إلى القمة العربية
قالت وزارة الخارجية المغربية إن وزير العدل الجزائري سيزور الرباط حاملاً دعوة لحضور القمة العربية المقررة في بلاده مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المغرب يقرر استقبال وزير العدل الجزائري حاملاً دعوة إلى القمة العربية
المغرب أعلن أنه سيستقبل وزير العدل الجزائري الذي يحمل دعوة لحضور القمة الغربية / AA
7 سبتمبر 2022

أعلن المغرب، الأربعاء، أن وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي سيزور الرباط حاملاً دعوة لحضور القمة العربية المقررة في بلاده مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية لم يتطرق إلى موعد زيارة الوزير الجزائري المرتقبة، والتي ستكون من الزيارات النادرة بين البلدين الجارين في ظل وجود ملفات خلافية بينهما.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".

وتابعت: "سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب بعد السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الجزائري (كمال بلجود) الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا".

ويتبادل شعبا البلدين رسائل إيجابية في مجالات عديدة مثل الرياضة والفن ومنصات التواصل الاجتماعي.

لكن رسمياً، تعاني العلاقات بين البلدين انسداداً على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية الصحراء الغربية.

والثلاثاء، أعلنت جامعة الدول العربية أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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