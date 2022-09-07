سياسة
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الولايات المتحدة تدرب عناصر "YPG" الإرهابي شمال سوريا
تجري قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تدريبات عسكرية لعناصر تنظيم "YPG" الإرهابي في منطقة المالكية شمال شرقي سوريا.
الولايات المتحدة تدرب عناصر "YPG" الإرهابي شمال سوريا
قوات التحالف بقيادة أمريكا تجري تدريبات عسكرية لعناصر تنظيم "YPG" الإرهابي / AA
7 سبتمبر 2022

أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تدريبات عسكرية لعناصر تنظيم "YPG" الإرهابي في منطقة المالكية شمال شرقي سوريا، حسب مصادر محلية.

وقالت المصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأناضول إن التدريبات جرت بالقرب من قرية "تقل بقل" جنوب بلدة المالكية على مثلث الحدود العراقية السورية التركية.

وأفادت بأن القوات الأمريكية جلبت ليلة أمس الثلاثاء نحو 40 شاحنة من المعدا ت العسكرية والعربات المدرعة من طراز "برادلي" و"هامر" للمشاركة في التدريبات.

ونفذت هذه التدريبات قوات خاصة أمريكية، وشملت نحو 250 عنصراً من التنظيم الإرهابي، وتضمنت تدريباً على أسلحة ثقيلة ومناورات بالعربات المدرعة وإطلاق قنابل صوتية، وفق المصادر.

وأضافت المصادر أن مروحيتين تابعتين للتحالف الدولي حلقتا فوق منطقة التدريبات خلال إجرائها.

ومنذ عام 2015، دربت قوات التحالف بقيادة واشنطن الآلاف من عناصر تنظيم "YPG" الإرهابي على أنواع الأسلحة كافة.

ويمثل "YPG" الذراع السورية لتنظيم " PKK" الإرهابي الناشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عديدة شمالي سوريا ضد تنظيمي "داعش" و "YPG" الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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