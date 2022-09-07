وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زغرب عاصمة كرواتيا المحطة الأخيرة في جولته إلى منطقة البلقان.

وهبطت طائرة الرئيس أردوغان والوفد المرافق له مساء الأربعاء في مطار زغرب فرانيو تودجمان الدولي، قادمة من صربيا.

وكان في استقبال أردوغان نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كيران، والسفير التركي في زغرب مصطفى بابور هزلان، والسفير الكرواتي لدى أنقرة هرفوي سفيتانوفيتش، ومدير المكتب الخاص للرئاسة الكرواتية بارتول سيمونيك، ومسؤولون كرواتيون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى كرواتيا عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحية عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما يضم الوفد رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وتستغرق جولة أردوغان التي تشمل البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا 3 أيام بين 6 و8 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.​​​​​​​