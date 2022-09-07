سياسة
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صور | ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355 قتيلاً، إثر مصرع 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.
صور | ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355
حصيلة قتلى الفيضانات بلغت 1335 / AFP
7 سبتمبر 2022

أعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1355 قتيلاً، إثر مصرع 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الكوارث الوطنية في بيان، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، في إقليم السند (جنوب).

ومن بين الوفيات الجديدة، ثلاثة أشخاص بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، واثنان في إقليم "خيبر باختونخوا" (شمال غرب) ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 1355 قتيلاً حسب البيان نفسه.

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى في إقليم السند وحده بلغت 542 وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ووفق البيان، فإن عدد قتلى الفيضانات في إقليم خيبر باختونخوا وصل 292 شخصاً.

كما لقي 263 شخصاً مصرعهم في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) و191 آخرون في إقليم البنجاب (شمال شرق) منذ بداية الفيضانات.

وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد 12 ألفاً و722 أشخاص منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

وعادة ما يؤدي موسم الرياح الموسمية في باكستان، كما هو الحال في البلدان المجاورة، إلى هطول أمطار غزيرة، إلا أن العام الجاري هو الأكثر أمطاراً منذ عام 1961.

الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 33 مليوناً من سكان البلاد البالغ عددهم 220 مليوناً تقريباً، ما تسبب في خسارة قدرها 10 مليارات دولار في أضرار للبنية التحتية الضعيفة بالفعل، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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