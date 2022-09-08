سياسة
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كوريا الجنوبية تعرض على الشمالية الحوار للم شمل العائلات المشتتة
كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى إجراء محادثات لمناقشة لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، لكن التوقعات لا تزال غير مبشرة بالنسبة إلى المقترح الكوري الجنوبي، بالنظر إلى توتر العلاقات بين البلدين على الحدود.
كوريا الجنوبية تعرض على الشمالية الحوار للم شمل العائلات المشتتة
كوريا الجنوبية تعرض إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية  / Reuters
8 سبتمبر 2022

عرضت كوريا الجنوبية الخميس إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، في أول مبادرة مباشرة لها منذ أن تولى الرئيس يون سوك يول منصبه في مايو/أيار.

وعقد وزير الوحدة كوون يونج سي، المسؤول عن العلاقات بين الكوريتين، مؤتمراً صحفياً لتقديم العرض، قائلاً إن سول ستضع في الاعتبار رغبات بيونغيانغ عند تحديد موعد ومكان وجدول أعمال وشكل المحادثات.

وقال: "نأمل أن يلتقي المسؤولون من الجانبين بشكل مباشر في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشات صريحة حول المسائل الإنسانية بما في ذلك قضية العائلات المشتتة".

لكن التوقعات لا تزال غير مبشرة بالنسبة إلى الاقتراح المفاجئ، بالنظر إلى توتر العلاقات عبر الحدود، فيما تسابق كوريا الشمالية الزمن لتعزيز ترسانة أسلحته.

كانت كيم يو جونغ، أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ قوي، قالت الشهر الماضي إن على رئيس كوريا الجنوبية يون أن "يغلق فمه" بعد أن كرر عرضه تقديم مساعدات اقتصادية مقابل نزع سلاح بيونغيانغ النووي.

ولدى سؤاله عن إمكانية تقديم مساعدات غذائية، قال كوون إن حكومته لا تدرس "حوافز خاصة" وإن على كوريا الشمالية الاستجابة لمعالجة المسائل الإنسانية.

وأضاف أنه حتى إذا رفضت بيونغيانغ عرضه، فإن سول "ستواصل تقديم مقترحات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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