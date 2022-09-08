سياسة
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لمنع حدوث كوارث.. أوروبا ستطلق قمراً صناعياً يحذر مبكراً من اضطرابات الطقس
تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية، إطلاق قمر صناعي عالي الدقة بحلول نهاية هذا العام، بإمكانه الكشف المبكر والتحذير من موجات الطقس القاسي، التي قد تتسبب في كوارث لعديد من البلدان.
لمنع حدوث كوارث.. أوروبا ستطلق قمراً صناعياً يحذر مبكراً من اضطرابات الطقس
أوروبا.. إطلاق قمر صناعي عالي التقنية للتحذير المبكر من اضطرابات الطقس / Reuters
8 سبتمبر 2022

كشفت أوروبا الأربعاء النقاب عن أول قمر صناعي ضمن سلسلة تتكلف أربعة مليارات يورو (4 مليارات دولار) مصممة للتحذير المبكر من موجات الطقس القاسي الذي تسبب في فوضى في أنحاء العالم هذا العام.

وسيُطلَق القمر الصناعي "إم.تي.جي-آي1"، الذي يأتي نتيجة 12 عاماً من التطوير لوكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية "يوميتسات" التي تضم 30 دولة، بحلول نهاية هذا العام على متن صاروخ "آريان 5"، وسيعطي صورة أفضل من الفضاء لأوروبا وأفريقيا.

وسيعمل القمر الذي يبلغ وزنه 3.8 طن على إرسال الصور من العام المقبل، وسينضم إليه ثلاثة أقمار صناعية أخرى من نفس النوع وقمران "إم.تي.جي-إس"، قادرة على تشريح الغلاف الجوي فيما يشبه إلى حد بعيد الماسح الضوئي الطبي، بحلول عام 2030 .

ويأمل العلماء في أن تتيح الأقمار الصناعية القدرة على التنبؤ بالعواصف والفيضانات مبكراً بما يكفي لإنقاذ الأرواح. وسيوفر مسح الغلاف الجوي صورة أفضل للظروف الحالية لإدخالها في نماذجهم المحوسبة.

وتسلط المبادرة الضوء على السباق للتصدي لاضطرابات الطقس التي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري والتي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار دولار في أنحاء العالم في عام 2021 وحده.

وستجعل الأقمار "إم.تي.جي-آي1" أوروبا متماشية إلى حد كبير مع شبكة "جي.أو. إي.إس-آر" التي تديرها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ويقول مسؤولون أوروبيون إن الصين أجرت تجربة التكنولوجيا بدقة أقل لكنها لم تنشرها بعد، مع إقرارهم بأن برنامج بكين الفضائي يتطور بسرعة.

ويقول المهندسون إن تقنية الأقمار الصناعية الأوروبية سترصد العواصف قبل أن تصبح مرئية على الرادار التقليدي.

وفي السياق ذاته قال بول بليث، مدير برنامج "إم.تي.جي" في وكالة الفضاء الأوروبية "يمكننا رؤية تطور العاصفة. هذه التقنية الجديدة بإمكانها أن تلتقطها ويمكننا بعد ذلك التنبؤ بها".

وقال كريستيان بانك، مدير التطوير في يوميتسات "كلما زادت سرعة استجابة وقدرات هذه الأقمار الصناعية، كان ذلك أفضل في متابعة أحداث الطقس سريعة التغير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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