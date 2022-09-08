سياسة
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بسبب كورونا.. العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
من متوسط العمر إلى التعليم ومستوى المعيشة، تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية، كما تؤكد الأمم المتحدة في تقرير نُشر الخميس، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع.
بسبب كورونا.. العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
  الأمم المتحدة: العالم تراجع خمس سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء  كورونا / AP
8 سبتمبر 2022

قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد نُشر الخميس إن العالم تراجع في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة 5 سنوات بفعل وباء كورونا.

وعبرت الأمم المتحدة في تقرير مؤشر التنمية البشرية عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاماً، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016، حسبما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره.

وأوضح أن هذا "التراجع الهائل" يشمل أكثر من تسعين في المئة من دول العالم.

وقال رئيس هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "هذا يعني أننا نموت مبكراً وأننا أقل تعليماً وأن دخلنا ينخفض".

وشدد على أنه "عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل".

وبينما كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 "ماحياً" بذلك سنوات من التطور.

والسبب الرئيسي هو كورونا إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم دون إعطاء السكان وقتاً لالتقاط أنفاسهم.

وأكد شتاينر: "مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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