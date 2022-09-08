أعلنت شركة أبل الأمريكية هاتفها الجديد آيفون 14، الذي يمكنه الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقنية الكشف عن حوادث السيارات، وذلك في مؤتمرها السنوي بمقرها في الولايات المتحدة.

وقدمت عملاق صناعة التكنولوجيا والهواتف الذكية في العالم لجمهورها أربعة إصدارات من الهاتف الجديد في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، مع السماح بحضور الجمهور لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19.

كما عرضت الشركة أيضاً ساعة جديدة يمكن ارتداؤها للرياضات الصعبة باسم "ألترا ووتش" (الساعة الفائقة).

ساعة أبل: الاصدار الثامن

تتميز ساعة أبل في إصدارها الثامن بالكشف عن حوادث السيارات وأجهزة استشعار درجة الحرارة لتتبع دورات الإباضة لدى المرأة، وخيار وضع الطاقة المنخفضة الجديد.

وكان الناس حذرين بشأن أجهزة تتبع الدورة الشهرية منذ إجراء تغييرات على تشريعات الإجهاض في الولايات المتحدة، وتوجد مخاوف من أن البيانات المتعلقة بالدورة الشهرية يمكن استخدامها من سلطات إنفاذ القانون، لكن أبل تقول إن البيانات على أجهزتها ستكون مشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر رمز مرور أو باستخدام القياسات الحيوية لجسم صاحب البيانات.

وقال جيف ويليامز، رئيس العمليات في أبل: "إننا نرتقي بالتزامنا تجاه صحة المرأة إلى مستوى أبعد".

وأوضحت شركة أبل أن إشعارات دورة الإباضة الجديدة التي تظهر تلقائياً بأثر رجعي يمكن أن تساعد السيدات الراغبات في الحمل.

كما يمكن للساعة الكشف عن حوادث السيارات، باستخدام المستشعرات. وبالتالي ستتمكن الساعة من تحديد وقوع حادث خطير وستوصل تلقائياً من يرتديها بخدمات الطوارئ، وتحديد الموقع الدقيق وإخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

ويتميز هذا الاصدار أيضاً بوضع الطاقة المنخفضة، وهي ميزة مستعارة من آيفون، والتي تساعد في إطالة عمر البطارية لتصل إلى 36 ساعة تشغيل عند الشحن الكامل.

ويبدأ سعر الساعة الجديدة من 399 دولاراً في الولايات المتحدة، و 419 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا.

ساعة أبل ألترا

بساعة مقاومة للماء أثناء السباحة ومقاومة للغبار وللكسر، أعلنت شركة أبل عزمها منافسة جارمن وبولار وغيرهما من صانعي الساعات المتينة.

تتمتع جميع ساعات ألترا بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة عند شحنها مرة واحدة وعمر بطارية ممتد يصل إلى 60 ساعة، مع وعد من أبل بتوفير طاقة كافية لعملائها لإكمال سباق ألترا-ترايثلون الذي يشمل السباحة وركوب الدراجات والجري.

ويبلغ سعر ساعة أبل ألترا 799 دولاراً في الولايات المتحدة، و849 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا.

آيفون 14

تطلق الشركة هاتفها الجديد بحجمين آيفون 14 العادي، وآيفون 14 بلس.

بإمكان الهواتف الجديدة إرسال مكالمة طوارئ للمساعدة عبر الأقمار الاصطناعية في حال عدم وجود شبكات اتصالات أو "واي فاي".

وسيعرض الهاتف مكان مرور الأقمار الاصطناعية في سماء المنطقة ويوضح كيفية توجيه الجهاز إليها بشكل صحيح.

قد يستغرق إرسال رسالة أساسية عبر القمر الاصطناعي من 15 ثانية إلى بضع دقائق.

كاميرا آيفون 14

أعلنت الشركة كاميرا جديدة لهاتف آيفون 14 بدقة 12 ميغابكسل، قادرة على التقاط صور لأهداف سريعة الحركة، وتزعم الشركة أن في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة تحسناً بنسبة 49% .

وتضمنت الكاميرا الأمامية أيضاً خاصية التركيز التلقائي لأول مرة للمساعدة في زيادة حدة صور السيلفي.

ووفقاً لشركة أبل، التقط مستخدمو آيفون أكثر من ثلاثة تريليونات صورة خلال 12 شهراً الماضية.

ويبدأ سعر هاتف آيفون 14 من 799 دولاراً أمريكياً و849 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا.

آيفون 14 برو

أكبر تغيير في تصميم آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، هو الجزء العلوي من الشاشة حيث الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة والذي يشبه حبة الدواء المستطيلة.

استخدمت الشركة ميزة جديدة تسمى ديناميك آيلاند (الجزيرة التفاعلية لعرض معلومات وتفاعلات الهاتف في جزيرة منعزلة عن الشاشة)، لتحل محل الشق الأسود، والذي يشكو منه عديد من مستخدمي آيفون، ويمكن أن يتغير شكله اعتماداً على الإشعارات.

التغيير الكبير الآخر هو أن الهاتف يمكن أن يظل دائما قيد التشغيل. فعندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام ، تخفت الشاشة وينخفض معدل التحديث.

ويأتي الهاتف باللون الأرجواني الغامق إلى جانب الأسود والفضي والذهبي.

فيما يبلغ سعر آيفون 14 برو 999 دولاراً أمريكياً و 1099 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا.

إيربودز

يسهل العثور على سماعة إيربودز برو أكثر من العثور على سابقاتها. يأتي كل زوج مع نظام جديد للعثور على أي سماعات أذن فردية مفقودة، والتي تصدر رنيناً عند سقوطها خارج العلبة.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل العلبة نفسها على السماعة الخاصة بها، والتي ستصدر صوتاً أعلى عندما يُطلب منك ذلك بواسطة تطبيق اعثر على سماعتي.

ويبلغ سعر سماعة إيربودز برو الجديدة 249 دولاراً أمريكياً و 249 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا.