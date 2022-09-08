استُشهد فلسطيني الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تُبلغ الوزارة باستشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي على مدخل قرية بيتين بمحافظة رام الله والبيرة فجر اليوم".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في ساعة مبكرة من فجر الخميس على فلسطيني عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أغلق الموقع ومنع الوصول إلى المصاب في حينه.

وذكر الشهود أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز الجثمان.

من جهة أخرى، أصاب الجيش الإسرائيلي الخميس 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، وعشرات بحالات اختناق واعتقل 3 آخرين، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان للوكالة، إن قوة عسكرية اقتحمت الحي الشرقي من مدينة نابلس، لتأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين أدوا طقوساً دينية في مقام "قبر يوسف".

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الذي استخدم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما رشق شبان القوات بالحجارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني، وإصابة بحروق، و12 حالة اختناق، جرى علاجها ميدانياً.

ويقتحم المستوطنون اليهود "مقام يوسف"، في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام، في حين ينفي الفلسطينيون ذلك، ويقولون إنه لرجل مسلم سكن المنطقة قديماً يدعى يوسف دويكات، ولا يتعدى عمره 200 عام.

وفي جنين شمالي الضفة، اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي، 3 مواطنين بعد اقتحام منازلهم في المدينة، واندلعت إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي، استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.

واندلع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، حسب شهود العيان.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي مناطق الضفة الغربية بدعوى اعتقال مطلوبين، وهو ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مع السكان.