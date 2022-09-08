سياسة
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القضاء الفرنسي يفصل بعدم مشاركة جنود فرنسيين في الإبادة الجماعية برواندا
أصدر قضاة التحقيق في فرنسا أمراً بالفصل في عدم مشاركة القوات الفرنسية في الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حق التوتسي في بيسيرو برواندا.
القضاء الفرنسي يفصل بعدم مشاركة جنود فرنسيين في الإبادة الجماعية برواندا
القضاء الفرنسي يفصل بعدم مشاركة جنود فرنسيون في الإبادة الجماعية برواندا / AFP
8 سبتمبر 2022

في أمر الفصل الصادر في 1 سبتمبر/أيلول، اعتبر قضاة التحقيق أن "عناصر الإجراء لم تثبت المشاركة المباشرة للقوات العسكرية الفرنسية في الانتهاكات المرتكبة في مخيمات اللاجئين، ولا أي تواطؤ من خلال المساعدة لقوات الإبادة الجماعية، في تلال بيسيرو".

يتوافق هذا القرار مع طلبات مكتب المدعي العام في باريس، الذي كان قدر في مايو/آيار 2021 أن التحقيق الذي بدأ منذ عام 2005 لم يثبت "وجود أي مساعدة من القوات العسكرية الفرنسية في أثناء ارتكاب الانتهاكات، ولا أي مشاركة في الخطة الإجرامية التي نفذتها قوى الإبادة الجماعية، ولا أي امتناع عن التدخل في مواجهة الجرائم التي تمثل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ".

واتهمت جمعيات إيبوكا وسورفي وفيد وستة ناجين من بيسيرو، القوة العسكرية الفيروزية الفرنسية، المنتشرة في رواندا بموجب تفويض من الأمم المتحدة، بالتخلي عمداً لمرتكبي الإبادة الجماعية، عن مئات اللاجئين التوتسي في تلال بيسيرو غرب رواندا.

وبناءً على طلبهم ، جرى دفع تقرير "فرنسا ورواندا والإبادة الجماعية للتوتسي (1990-1994)"، الذي كتبته لجنة المؤرخين برئاسة فينسنت دوكلرت والذي جرى تسليمه في مارس/آذار 2021 قبل رحلة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى كيغالي، إلى تعليمات العام الماضي.

لكن قضاة التحقيق لم يجدوا أي سبب لإعادة إطلاق التحقيق القضائي لأن "الوثائق التي أشار إليها مؤلفو التقرير لدعم النتائج التي توصلوا إليها، بأغلبية ساحقة، ظهرت بالفعل في الإجراء" ، كما تشير النيابة في بيانها الصحفي.

وبالتالي، فإن الإجراء الذي استهدف خمسة ضباط من العملية الفيروزية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتآمر لارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية، أُغلق نهائياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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