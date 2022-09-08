أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار.

جاء إعلان أوستن قبل افتتاح اجتماع جديد لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتين الجوية (ألمانيا) يهدف الى تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال أوستن إن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.

وبعد أن لفت إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد، قال أوستن "الآن نرى نجاحاً واضحاً لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة".

وأمس الأربعاء قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، دون تفاصيل.

وأضاف: "هذا الأسبوع لدينا أنباء سارة من منطقة خاركيف"، مشيراً إلى أن بلدات، لم يسمها، استعادتها القوات الأوكرانية "عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها" حسب تعبيره.

ومنذ أيام تشن القوات الأوكرانية هجوماً معاكساً في جنوب البلاد لاستعادة مناطق استولت عليها القوات الروسية، وفيما تؤكد كييف نجاح هذا الهجوم تقول موسكو إنها ألحقت بالقوات المهاجمة خسائر فادحة.