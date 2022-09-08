سياسة
3 دقيقة قراءة
"رواد السياحة".. برنامج لتدريب 100 ألف سعودي في مختلف مجالات القطاع السياحي
عشرات الآلاف من السعوديين يشاركون في برنامج "رواد السياحة" الحكومي، الذي جرى إطلاقه في يونيو/حزيران الماضي، وتبلغ ميزانيته 100 مليون دولار، ويهدف إلى تدريب 100 ألف سعودي داخل وخارج المملكة في مختلف مجالات القطاع السياحي.
"رواد السياحة".. برنامج لتدريب 100 ألف سعودي في مختلف مجالات القطاع السياحي
يهدف البرنامج إلى تدريب 25% من ملتحقيه في معاهد سياحية في إسبانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا / AFP
8 سبتمبر 2022

شارك عشرات الآلاف من السعوديين في برنامج "رواد السياحة" الحكومي الذي يسعى إلى تدريب 100 ألف سعودي داخل المملكة وفي معاهد أوروبية بارزة في مجالات القطاع كافة.

ويشمل البرنامج الذي جرى إطلاقه في يونيو/حزيران الماضي، وتبلغ ميزانيته 100 مليون دولار، ثلاثة مستويات تلائم المتدربين المبتدئين وأصحاب الخبرات المتوسطة والمديرين وتغطي 52 وظيفة.

ويتضمن التدريب داخل المملكة 20 برنامجاً في ستة مسارات تتدرج من خدمات الدعم الفندقي المختلفة والتسويق والإرشاد السياحي لإدارة السياحة والفنادق، حسبما يوضح المدير العام للتوطين والتدريب في وزارة السياحة، بندر السفيّر.

ويهدف البرنامج إلى تدريب 25% من ملتحقيه في معاهد سياحية في إسبانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا.

وتقول المتدربة منيرة الربيعان، وهي سعودية منقبة بحثت لأشهر عن وظيفة في قطاع السياحة لوكالة الصحافة الفرنسية: "جاءتني هذه الفرصة للتعلم وتطوير قدراتي للحصول على وظيفة".

وتتابع وهي تنصت مع زميلاتها بشغف لتعليمات مدربتهن في غرفة تحاكي غرفة فندق "ستكون لدي خبرة وثقافة وثقة في نفسي للتعامل مع الناس"، قبل أن تزيل الغبار عن إطار السرير ومجموعة من الأدراج.

ويعمل 850 ألف شخص في قطاع السياحة في المملكة، ويشكل السعوديون 26% فقط منهم، حسب الأرقام الرسمية.

يقول وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية، محمد بشناق، إن "برنامج التدريب الضخم" يهدف إلى بناء قدرات "احترافية وفعالة للغاية" للسعوديين في "قطاع السياحة عموما والضيافة خصوصاً".

ولعقود كانت السياحة في السعودية مقتصرة على السياحة الدينية المرتبطة بالحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويفتقد العاملون في القطاع إلى خبرة في التعامل مع السياح الباحثين عن الراحة والترفيه.

وفتحت السعودية في 2019، بعد عقود من الانغلاق، أبوابها أمام السياح فاستحدثت تأشيرات إلكترونية عند الوصول لمواطني 49 بلداً. وتسعى لاستقبال 30 مليون سائح أجنبي بحلول 2030 مقابل 4 ملايين العام الماضي، ضمن خطة انفتاح اجتماعي واقتصادي لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

كذلك أتاح البرنامج أسبوعاً من التدريب في سويسرا، للشاب الوليد الزيدي، مدير المبيعات في فرع فندق أجنبي في الرياض، من أجل "التعامل مع أنواع سياح مختلفين"، مشيراً إلى أن معظم الزبائن الذين اعتاد خدمتهم بالمملكة من الموظفين ورواد الأعمال.

ونهاية أغسطس/آب، اعتمدت السعودية قانوناً جديداً للسياحة يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

كما أعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن توسيع نطاق التأشيرات الإلكترونية لتشمل المقيمين في دول الخليج، في ما اعتبره خبراء محاولة لمنافسة جارتها الإمارات التي تستحوذ على نصيب الأسد من السياحة في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us