في الفترة من 14 مايو/أيار إلى 18 سبتمبر/كانون الأول 2022، تقيم دار تصميم المجوهرات العالمية كارتييه معرضاً فريداً تحت اسم "كارتييه والفن الإسلامي: بحثاً عن الحداثة" في متحف دالاس للفنون (DMA)، حيث جمعت أكثر من 400 قطعة من أرشيفها وكذلك على سبيل الإعارة من مؤسسات ثقافية أخرى لبحث واستعراض تأثير الإسلام في إبداعات المجوهرات.

يتتبع المعرض الإلهام من الفن والتصميم الإسلاميين، بما في ذلك مجموعة لويس كارتييه الرائعة للفن الفارسي والهندي والعربي، على إبداعات دار كارتييه من أوائل القرن العشرين إلى يومنا هذا.

ومن خلال تجاور بصري قوي وبحث علمي جديد، يستكشف المعرض كيْف كيّف مصممو كارتييه أشكال وتقنيات من الفن الإسلامي والهندسة المعمارية والمجوهرات، وكذلك مواد من الهند وإيران والأراضي العربية، وجمعوها بأسلوب معترف به وحديث.

لغة تنفرد بها دار كارتييه

لأكثر من قرن من الزمان، أدركت كارتييه ومصمموها الجمال المتأصل والقيم الرمزية في الفن والهندسة المعمارية الإسلامية، ونسجوا عناصر مماثلة في تصاميمهم الخاصة. وقال الدكتور أغوستين أرتياغا، مدير يوجين ماكديرموت في متحف دالاس للفنون: "لا يقدم هذا المعرض لجمهورنا فرصة استكشاف تصاميم كارتييه المبهرة فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على قوة أقسام الفنون الإسلامية والفنون الزخرفية والتصميم".

وفي سياق متصل، قالت سارة شليونينج: "تكشف استراتيجيات التصميم في هذا المعرض (الفكرة والنمط واللون والشكل) عن الإلهام والابتكارات والعجائب الجمالية في إبداعات دار كارتييه. من خلال التركيز من منظور الفن الإسلامي، تكشف التصميمات كيف تهاجر الدار وتجسد هذه الأنماط بمرور الوقت، فضلاً عن كيفية تشكيلها من خلال الإبداع الفردي".

ويستكشف معرض "كارتييه والفن الإسلامي: بحثاً عن الحداثة" أصول التأثير الإسلامي على كارتييه من خلال السياق الثقافي لباريس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وشخصية لويس جيه كارتييه (1875-1942) محب وجامع الفن الإسلامي.

تأثير الفن الإسلامي

واجه لويس الفن الإسلامي من خلال مصادر مختلفة، بما في ذلك المعارض الرئيسية للفن الإسلامي في باريس التي كانت أيضاً سوقاً رئيسياً للفن الإسلامي ومكاناً لتجمع الجامعين. في بداية مطلع القرن العشرين، بدأ كارتييه ومصمموه تجربة أنماط جديدة للتصميم، بحثاً عن المنسوجات اليابانية واليشم الصيني والمجوهرات الهندية، بالإضافة إلى الفنون والهندسة المعمارية للعالم الإسلامي، للتوسع في "أسلوب الإكليل" الذي جلب النجاح إلى الدار وجعلها رائدة بمجالها.

علاوة على ذلك، استفادت دار المجوهرات أيضاً من المعرفة المكتسبة من خلال رحلات شقيق لويس الأصغر جاك كارتييه عبر الهند والخليج العربي. ويوضح موقع كارتييه الإلكتروني أن الدار ستجمع بعد ذلك "المجوهرات العتيقة والمعاصرة، وتستخدمها مصدر إلهام أو تفككها لإدماجها في تصميمات جديدة".

وتصف سارة كوتا، التي تكتب لمجلة سميثسونيان، علاقة دار الأزياء بالفن الإسلامي بأنها "علاقة حب". وتضيف أن إخوة كارتييه، لويس وجاك وبيير، "استلهموا من الهند وإيران وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وما وراءها لتطوير أسلوب توقيع العلامة التجارية، والذي تطور من الكلاسيكية الجديدة إلى الفن الحديث إلى آرت ديكو".

رحلة كارتييه مع الفن الإسلامي

يأخذ المعرض الزائرين في رحلة إلى باريس في بداية القرن العشرين، مع عروض أرشيفية لكتب عن الهندسة المعمارية وزخارف من مكتبة لويس كارتييه، بالإضافة إلى قطع من الأعمال الفنية الإسلامية من مجموعته الخاصة، والتي جرى توفيرها مصادر للمصممين.

ويقول الكاتب في صحيفة وول ستريت جورنال لي لورانس إن المعرض يحكي "قصة معقدة ورائعة"، بدأت في أوائل القرن العشرين "عندما أطلق تدفق الفن الإسلامي العنان لموجة جديدة من الاهتمام في أوروبا وأمريكا بالفنون من مغاربي إسبانيا ومصر إلى إيران وموغل الهند ".

يذكر أن علامة كارتييه التجارية، التي تأسست عام 1847، كانت بدايتها التجارية في عام 1899، عندما افتتح لويس كارتييه أول بوتيك كارتييه في باريس، وسرعان ما تبعه متجر آخر في لندن. وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، أوجدت الدار خط Tutti Frutti الخاص بها، والذي أُدمج خلاله الياقوت والزمرد والياقوت الأزرق في أشكال الزهور والتوت والأوراق الموجودة في المجوهرات الهندية التقليدية المغولية.

ولا عجب أن دار المجوهرات نجحت بشكل مذهل على مدى 175 عاماً بالاعتماد على الفن الإسلامي الرائع والعظيم وجعله ملكاً لها من خلال التصاميم الهندسية المعقدة والجواهر ذات الطبقات.