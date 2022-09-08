سياسة
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أردوغان: الحبوب لم تصل إلى الدول الفقيرة ونريد بدء تصدير الحبوب من روسيا
قال الرئيس التركي إن بلاده تريد أن يبدأ تصدير الحبوب من روسيا على غرار تصدير الحبوب الأوكرانية. وأوضح أردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منزعج من تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول تفرض عقوبات على روسيا.
أردوغان: الحبوب لم تصل إلى الدول الفقيرة ونريد بدء تصدير الحبوب من روسيا
قال أردوغان إن الحبوب الأوكرانية تُصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة / AA
8 سبتمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تريد أن يبدأ تصدير الحبوب من روسيا أيضاً (على غرار تصدير الحبوب الأوكرانية).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش في العاصمة زغرب التي يزورها في إطار جولته إلى منطقة البلقان.

وأوضح أردوغان أن الحبوب تُصدَّر إلى الدول الغنية دون الفقيرة.

وقال في هذا الخصوص: "للأسف الحبوب الأوكرانية تصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة".

ولفت أردوغان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منزعج من تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول تفرض عقوبات على روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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