قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تريد أن يبدأ تصدير الحبوب من روسيا أيضاً (على غرار تصدير الحبوب الأوكرانية).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش في العاصمة زغرب التي يزورها في إطار جولته إلى منطقة البلقان.

وأوضح أردوغان أن الحبوب تُصدَّر إلى الدول الغنية دون الفقيرة.

وقال في هذا الخصوص: "للأسف الحبوب الأوكرانية تصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة".

ولفت أردوغان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منزعج من تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول تفرض عقوبات على روسيا.