سياسة
2 دقيقة قراءة
في زيارة مفاجئة لكييف.. بلينكن يعلن مساعدات أمريكية لأوروبا لمواجهة روسيا
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى، وصفتها بأنها معرضة لخطر العدوان الروسي مستقبلاً، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير مقررة إلى كييف حزمة المساعدات العسكرية الجديدة.
في زيارة مفاجئة لكييف.. بلينكن يعلن مساعدات أمريكية لأوروبا لمواجهة روسيا
بلينكين يكشف في كييف عن مساعدات عسكرية لأوروبا / AP
8 سبتمبر 2022

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة غير مقررة لكييف يوم الخميس فيما أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدة عسكرية كبيرة جديدة تزيد قيمتها على ملياري دولار لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى مهددة من روسيا.

وفي اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين، قال بلينكن إن إدارة بايدن ستقدم ملياري دولار من التمويل العسكري الأجنبي طويل الأجل لأوكرانيا و18 من جيرانها، بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميين "الأكثر عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل".

هذا بالإضافة إلى حزمة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة والعربات المدرعة بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا وحدها أعلنها وزير الدفاع لويد أوستن في وقت سابق يوم الخميس في مؤتمر في رامشتاين بألمانيا.

وتتضمن هذه الحزمة مدافع هاون وذخائر مدفعية وعربات همفي وسيارات إسعاف مدرعة وأنظمة مضادة للدبابات وأكثر من ذلك.

وقال أوستن إن "الحرب في لحظة رئيسية أخرى" مع بدء القوات الأوكرانية هجومها المضاد في جنوب البلاد. وقال ”إننا نشهد الآن نجاحاً واضحاً لجهودنا المشتركة في ساحة المعركة”.

وأبلغ أوستن اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، الذي حضره الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الأوكراني ومسؤولون من الحلفاء: "إن وجه الحرب يتغير وكذلك مهمة مجموعة الاتصال".

وترفع مساهمات اليوم الخميس إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى 15.2 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه. قال مسؤولون أمريكيون إن الالتزامات الجديدة تهدف إلى إظهار أن الدعم الأمريكي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي لا يتزعزع.

وجاءت هذه التصريحات مع اشتداد القتال بين أوكرانيا وروسيا في الأيام الأخيرة، إذ شنت قوات أوكرانية هجوماً مضاداً لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us