سياسة
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توقيع 3 اتفاقات بين أنقرة وزغرب.. والرئيس الكرواتي: سنواصل التعاون مع تركيا
أبدى الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش اهتماماً كبيراً بزيادة مستوى التعاون التجاري مع تركيا، وذلك عقب اللقاء الثنائي الذي جمعه مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتُوّج بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة.
توقيع 3 اتفاقات بين أنقرة وزغرب.. والرئيس الكرواتي: سنواصل التعاون مع تركيا
الرئيس الكرواتي يقول إن بلاده ستواصل التعاون التجاري مع تركيا. / AA
8 سبتمبر 2022

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن بلاده ستواصل التعاون التجاري مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ميلانوفيتش الخميس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وأضاف الرئيس الكرواتي أن بلاده وتركيا تتمتعان بعلاقات جيدة وبنّاءة وسليمة.

وأشار إلى احتفاء البلدين بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن تركيا وقفت بجانب كرواتيا ودعمتها في الأوقات العصيبة.

وحول تفاصيل لقائه مع أردوغان، قال ميلانوفيتش إنهما بحثا "الدور الحساس" لتركيا في الحرب المستمرة في أوكرانيا والتبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وكرواتيا غير كافٍ، إذ إنه دون المليار دولار. أعتقد أن هذا الرقم سيصل إلى مستويات أفضل."

وفي سياق متصل، قال ميلانوفيتش إن أغلب المستثمرين الأجانب في بلاده، قادمون من تركيا، مبيناً أن هذا الأمر يظهر مدى اهتمامهم بالاستثمار في بلاده.

وأكد الرئيس الكرواتي أن بلده العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، ستواصل التعاون مع تركيا في الاقتصاد وعديد من المجالات الأخرى.

وأردف: "علينا التواصل أكثر بشكل متبادل، إذ إن لقاءنا (الثنائي مع أردوغان) أظهر أن لدينا نية حسنة، إلا أننا لا نعرف بعضنا جيداً، نحتاج إلى مزيد من الحوار".ً

ووقعت تركيا وكرواتيا اليوم الخميس 3 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة بحضور رئيسي البلدين.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات بعد لقاء ثنائي جمع الرئيسين أردوغان وميلانوفيتش، وآخر على مستوى وفدي البلدين.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على النظام العام وأمنه، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وبروتوكول تعاون بين الأرشيفيْن الحكوميَّيْن في الرئاستَيْن التركية والكرواتية.

وأمس الأربعاء وصل أردوغان إلى كرواتيا قادماً من صربيا ثانية محطات جولته في منطقة البلقان التي بدأها الثلاثاء من البوسنة والهرسك،​​​​​ وتستمر بين 6 و8 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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