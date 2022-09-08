سياسة
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شاهد | افتتاح مركز "رجب طيب أردوغان للثقافة الإسلامية" في كرواتيا
بمشاركة الرئيس التركي ونظيره الكرواتي، افتُتح في مدينة سيساك الكرواتية، مركز "رجب طيب أردوغان للثقافة الإسلامية". وبُني المركز على مساحة 12 ألف متر مربع بمنطقة سيساك ويضم مسجداً ومبنى إدارياً.
شاهد | افتتاح مركز "رجب طيب أردوغان للثقافة الإسلامية" في كرواتيا
افتتاح مركز “رجب طيب أردوغان للثقافة الإسلامية” في كرواتيا بمشاركة الرئيس التركي ونظيره الكرواتي / AA
8 سبتمبر 2022

افتُتح في مدينة سيساك الكرواتية، الخميس، مركز "رجب طيب أردوغان للثقافة الإسلامية".

وشارك في حفل الافتتاح، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال أردوغان إن المركز سيكون أحد المقار الرئيسية للاجتماعات واللقاءات في المدينة، مبيّناً أن أتباع الأديان الأخرى سيقضون أيضاً أوقاتاً ممتعة فيه.

وأوضح أن المركز يُعتبر من أهم الأمثلة على التعاون الوثيق القائم بين تركيا وكرواتيا، شاكراً السلطات الكرواتية لإطلاق اسمه على المركز.

وأضاف الرئيس التركي أن الرئيسة الكرواتية السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش طرحت فكرة إنشاء المركز عام 2016، وأن تركيا سارعت لتقديم الدعم اللازم.

وتابع: "هذا العام نحتفل بالذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وكرواتيا، وافتتاح هذا المركز في العام الحالي يزيد سعادتنا".

من جانبه، قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، إن "مركز رجب طيب أردوغان للثقافة الإسلامية" يُعدّ جسراً بين بلاده وجارتها البوسنة والهرسك.

وأوضح ميلانوفيتش أن "المركز يُعتبر خطوة مهمة في بناء الحوار والسلام والتفاهم والصداقة، وأن الصداقة والسلام لا يزالان سائدين في هذه المدينة الكرواتية القديمة (سيساك)، التي تُعدّ موطناً للأديان وطرق التجارة المهمة".

ولفت إلى أن المجتمع الإسلامي يعيش في سيساك منذ سنوات طويلة بهويتهم الإسلامية.

وأكد ضرورة نسيان صراعات الماضي واستخلاص الدروس منها، مضيفاً: "سأُبدي كل الاحترام لهذا المركز".

وأطلق الاتحاد الإسلامي الكرواتي بناء المركز الثقافي في 2017، عبر مذكرة تفاهم مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وبُني المركز على مساحة 12 ألف متر مربع بمنطقة سيساك ويضم مسجداً ومبنى إدارياً.

وأمس الأربعاء، وصل أردوغان إلى كرواتيا قادماً من صربيا، ثاني محطات جولته في منطقة البلقان التي بدأها الثلاثاء من البوسنة والهرسك،​​​​​ وتستمر بين 6 و8 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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