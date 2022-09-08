سياسة
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معركة النفط.. واشنطن: دول أخرى تبحث الانضمام لـ"وضع سقف لسعر النفط الروسي"
أعلنت واشنطن أن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
معركة النفط.. واشنطن: دول أخرى تبحث الانضمام لـ"وضع سقف لسعر النفط الروسي"
واشنطن: دول أخرى تبحث الانضمام إلى مجموعة السبع في وضع حد أقصى لسعر نفط روسيا / Getty Images
8 سبتمبر 2022

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، اليوم الخميس، إن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأضاف أديمو في مقابلة مع "ياهو! نيوز" أن الهند وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم إلى هذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضاً.

وأشار إلى أن المجموعة ستعلن قواعد ذات صلة في الأيام القليلة المقبلة.

ومضى يقول إن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه.

وكان وزراء مالية دول مجموعة السبع، قد تعهدوا الجمعة الماضي، بتطبيق نظام يضع سقفاً لسعر النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى الحد من موارد موسكو المالية بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان مشترك صادر عن ألمانيا التي تترأس المجموعة هذا العام، إنهم "يؤكدون النية السياسية المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل على الخدمات التي تتيح النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية ذات الأصل الروسي على مستوى العالم".

وأضاف البيان: "نسعى إلى تشكيل تحالف واسع من أجل تحقيق أقصى قدر من الفعالية، ونحث جميع الدول التي لا تزال تسعى إلى استيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية على التزام شرائها فقط بأسعار تساوي أو تقل عن الحد الأقصى المفروض على السعر".

وأضاف البيان أنه "سيُسمح فقط بتوفير تلك الخدمات في حال شراء النفط الخام والمنتجات البترولية (الروسية) بسعر محدد أو أقل منه يحدده التحالف" الذي سيُشكّل.

ولم يضع البيان أي سقف محتمل لأسعار النفط الروسية كما لم يحدد موعداً لإنهاء الخطة التي يعمل عليها.

وقبيل بيان المجموعة، أعلنت روسيا، الخميس 1 سبتمبر/أيلول، أنها ستوقف شحنات النفط والمنتجات البترولية للدول التي توافق على وضع سقف لسعر الخام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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