أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قيمة المشاريع التي تتولى الشركات التركية تنفيذها في الخارج بلغت 460 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال منتدى العمل التركي-الكرواتي، في العاصمة زغرب.

وقال بهذا الخصوص: "قطاع المقاولات التركي نفّذ في الخارج 11 ألفاً و300 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 460 مليار دولار".

وأوضح أردوغان أن حجم التجارة مع كرواتيا تجاوز 760 مليون دولار في الأشهر الأولى من العام الحالي، مؤكداً أن هدفهم حالياً الوصول إلى ملياري دولار في فترة قصيرة و5 مليارات في المدى المتوسط والطويل.

وأفاد بأنه أجرى صباحاً لقاءً مثمراً للغاية مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أعقبه لقاء على مستوى الوفود، مُبيناً أنهم بحثوا بالتفصيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين زاد ضعفين ونصفاً منذ آخر زيارة أجراها إلى كرواتيا عام 2016.

وأكد أن الشركات التركية تنجز أعمالاً استراتيجية في قطاعات مختلفة، على رأسها الطاقة والمقاولات والبنية التحتية والسياحة والمصارف، معرباً عن ثقته ببذل الجميع للجهود من أجل تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الاقتصادية بين تركيا وكرواتيا.

وأضاف: "وصلت قيمة استثمارات الشركات التركية في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والمصارف في كرواتيا إلى 200 مليون يورو".