سياسة
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وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً وتشارلز يخلفها ملكاً لبريطانيا
أعلن قصر باكنغهام البريطاني وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً بعد "تدهور أكثر من المعتاد" في صحتها، فيما أصبح ابنها الأمير تشارلز ملكاً للممكلة المتحدة خلفاً لها.
وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً وتشارلز يخلفها ملكاً لبريطانيا
وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً بعد حكم دام 70 عاماً / AFP
8 سبتمبر 2022

أعلن قصر باكنغهام البريطاني الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد "تدهور أكثر من المعتاد" على صحتها، فيما نُكّس العلم في القصر بعد إعلان الوفاة.

وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاماً بعد فترة حكم استمرت 70 عاما هي الأطول في بريطانيا.

وعقب إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73 عاما) ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته.

وقبل ساعات، أعلن قصر باكنغهام في بيان، أن الملكة (96 عاماً) تخضع للرعاية الصحية.

وذكر القصر أن أطباء الملكة أبدوا "قلقهم" بشأن صحتها، وأوصوا ببقائها تحت الرعاية الطبية.

وللملكة إليزابيث أربعة أبناء من زوجها الدوق فيليب، هم الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو دوق يورك والأمير إدوارد.

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية في يونيو/حزيران الماضي بمرور 70 سنة على جلوسها على العرش، ما يجعلها أطول ملكة تعمّر في الحكم في تاريخ بلادها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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