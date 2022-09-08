سياسة
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دراسة تكشف تأثير المُحليّات الاصطناعية في زيادة أمراض القلب
تُستخدم المحليات الاصطناعية كبدائل في آلاف الأطعمة والمشروبات لتقليل كمية السكر والسعرات الحرارية المرتبطة بها مع الحفاظ على المذاق الحلو. لكنّ دراسة فرنسية كشفت أن المُحليّات هذه قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
دراسة تكشف تأثير المُحليّات الاصطناعية في زيادة أمراض القلب
دراسة: المُحليّات الاصطناعية قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية / Reuters
8 سبتمبر 2022

أظهرت دراسة فرنسية نشرت نتائجها مجلة "بريتش ميديكل جورنال" الخميس أن المُحليّات المستخدمة لتحل محل السكر في الكثير من المشروبات والأطعمة، قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونظراً لضرر السكريات المضافة، تُستخدم المحليات الاصطناعية كبدائل في آلاف الأطعمة والمشروبات لتقليل كمية السكر والسعرات الحرارية المرتبطة بها مع الحفاظ على المذاق الحلو.

لكن سلامة هذه المضافات الغذائية تشكّل موضع نقاش.

وخلُصت دراسة فرنسية قائمة على الملاحظة، نشر نتائجها باحثون من معاهد مختلفة في فرنسا بينها جامعة سوربون الباريسية والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي، إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر المحليات، وخصوصاً الأسبارتام والأسيسولفام-ك، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان.

ولاستكشاف المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية هذه المرة، استخدم الباحثون المنهجية عينها في بيانات الصحة واستهلاك المُحليات لدى 103 آلاف و338 بالغاً فرنسياً شاركوا في دراسة مجموعة NutriNet-Sante.

ومن بين معلومات أخرى، فصّل المتطوعون استهلاكهم الغذائي.

وبيّنت النتائج أن 37% من المشاركين استهلكوا المحليات بمتوسط 42,46 ميليغرام في اليوم، أي ما يعادل كيساً فردياً من المحليات الاصطناعية أو مئة مليلتر من المشروبات الغازية الخالية من السكر.

وبعد جمع المعلومات حول تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة المتابعة (2009-2021)، فحصت التحليلات الإحصائية الارتباط بين استهلاك المُحليات وخطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.

وحسب الدراسة، ترتبط المُحليات الصناعية، بما في ذلك الأسبارتام، والأسيسولفام-ك، والسكرالوز، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والأوعية الدموية الدماغية، وأمراض القلب التاجية.

وعلى مدى تسع سنوات من المتابعة، حدثت 1502 حالة قلبية وعائية (نوبات قلبية، ذبحات صدرية، رأب في الأوعية الدموية، سكتات دماغية).

وقبل الدراسة الجديدة، أشارت دراسات سابقة إلى زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة باستهلاك المشروبات المحلاة.

لكن أي دراسة لم تفكر في التعرض للمُحليات ككل، وفق الباحثين.

وخلصت مديرة الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي ماتيلد توفير، وهي منسقة الدراسة، إلى أن "هذه النتائج، تماشياً مع أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية نُشر هذا العام، لا تدعم استخدام المحليات كبدائل آمنة للسكر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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