قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس الخميس إنّ الملكة إليزابيث الثانية كانت "موضع حب وتقدير في العالم أجمع".

وأعلن قصر باكنغهام، الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد ساعات من الكشف عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وقالت تراس في رسالة مقتضبة بعد يومين فقط من تسمية الملكة لها رئيسةً للوزراء إن "وفاة جلالة الملكة تشكل صدمة هائلة للأمة والعالم".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان على تويتر إن جلالة الملكة إليزابيث الثانية جسدت استمرارية الأمة البريطانية ووحدتها لأكثر من 70 عاماً.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة بعدما نشر صورة للملكة الراحلة التي توفيت عن 96 عاماً: "جلالتها الملكة إليزابيث الثانية جسدت استمرار ووحدة الأمة البريطانية طوال أكثر من سبعين عاماً. أحتفظ بذكرى صديقة لفرنسا، ملكة للقلوب طبعت بلادها والقرن إلى الأبد".

من جهتها، قالت ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا على تويتر إن الكنديين في جميع أنحاء البلاد يشعرون بالحزن لرحيل الملكة إليزابيث، وقدمت تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية.

وأضافت: "الكنديون في جميع أنحاء البلاد يشعرون بالحزن لرحيل الملكة. دعونا نكرم ذكرى صاحبة الجلالة كل منا بطريقته".

بدوره، أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الخميس أن الملكة إليزابيث الثانية شكلت "حضوراً دائماً" في حياة الكنديين و"ستبقى إلى الأبد جزءاً مهماً من تاريخ بلدنا".

وأضاف رئيس الحكومة بُعيد إعلان وفاة الملكة وهي رئيسة البلاد في كندا "سيتذكر الكنديون وسيثمنون على الدوام حكمة جلالتها وتعاطفها".

قالت رئيسة وزراء أسكتلندا التي تؤيّد استقلال بلادها عن بقية المملكة المتحدة، الخميس، إنّ رحيل إليزابيث الثانية كان "لحظة حزينة بالنسبة إلى المملكة المتّحدة ومنظمة الكومنولث والعالم".

وغرّدت نيكولا ستورجن أنّ "حياتها كانت مكرّسة للتفاني والخدمة"، مضيفة "باسم شعب أسكتلندا، أقدّم أصدق تعازيّ إلى الملك والعائلة الملكية".

بدوره، اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت رمزاً لـ"المصالحة" مع ألمانيا وساهمت في "تضميد جروح" الحرب العالمية الثانية.

وكتب شتاينماير في رسالة تعزية أن "بريطانيا مدت يدها لألمانيا من أجل المصالحة، ويد المصالحة كانت كذلك يد الملكة".

وقدّم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، معتبراً ان الملكة "المحبوبة" مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث "بتوازن وحكمة".

وقال دراغي في بيان: "لقد حافظت على الاستقرار في أوقات الأزمات وأبقت قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور مستمر. إن روح الخدمة والتفاني لديها (...) طوال هذا الوقت الطويل شكلت مصدر إعجاب دائم لأجيال".

فيما وصف الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغينز الملكة إليزابيث بأنها "كانت "صديقة مميزة لأيرلندا"، معتبراً أن "تأثيرها كان كبيراً على أواصر التفاهم المتبادل" بين الشعبين.

وقال في بيان "نقدم تعازينا إلى جميع جيراننا في المملكة المتحدة، بعد خسارة صديقة مميزة لأيرلندا، ونتذكر الدور الذي لعبته الملكة إليزابيث في الاحتفاء بالصداقة الحميمة والدائمة" بين البلدين.

من جهته، قدّم الرئيس الأوكراني زيلينسكي التعازي لبريطانيا والكومنولث في وفاة الملكة إليزابيث وقال إنها "خسارة لا يمكن تعويضها"

وعقب إعلان الوفاة، نُكّست الأعلام الأمريكية في العاصمة واشنطن ومبنى الكونغرس، وقال الرئيس جو بايدن إن الملكة إليزابيث إرث كبير في صفحات التاريخ البريطاني وفي عالمنا.

كما أبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الخميس "ألمه" لوفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.

وكتب مودي على تويتر أن الملكة الراحلة "جسدت قيادة ملهمة لأمتها وشعبها"، مضيفاً أنها "جسدت الكرامة في حياتها العامة".

أشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من "فضيلة ونعمة وتفان"، منوّهاً "بحضورها المثير للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير".

أعلن قصر باكنغهام، الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد ساعات من الكشف عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وتوفيت الملكة البريطانية الأطول حكماً للمملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، حكمت خلالها منذ أن كانت في عمر السادسة والعشرين من عمرها.

وحكمت إليزابيث الثانية المملكة المتحدة 70 عاماً كاملة.