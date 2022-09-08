أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي يدعى بشار خطاب غزال الصميدعي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا من جولة أجراها لمنطقة البلقان.

وأكد أردوغان أن مديرية الأمن العام ومديرية أمن إسطنبول وجهاز الاستخبارات نفذوا عملية مهمة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال: "ألقي القبض في تركيا على الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي الملقب بـ"أبو زيد/أستاذ زيد" الذي يعد من القياديين الكبار في داعش".

وأشار أردوغان إلى أن الصميدعي يعد أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف داعش الإرهابي عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والزعيم الذي خلفه عبد الله قرداش.

وأضاف: "تضمنت التقارير الدولية والتقرير الأمني للأمم المتحدة ​​معلومات تفيد بأن هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي، وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب أنه تولى منصباً فيما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم".

وأردف: "ومنذ زمن طويل جرت متابعة ارتباطاته في سوريا وإسطنبول، وجرى الوصول إلى معلومات استخباراتية حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية، وبفضل عملية ناجحة للأمن والاستخبارات جرى إلقاء القبض عليه، حيث أوضح للأمن في إسطنبول أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة وأجرى تغييرات على شكله".