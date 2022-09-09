سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد عامين من التوتر.. الهند والصين تفصلان بين قواتهما في غرب الهيمالايا
قالت الهند والصين إنهما بدأتا الفصل بين قواتهما في منطقة جوجرا-هوتسبرينجز الحدودية في غرب الهيمالايا، بعد عامين من اشتباكات على الحدود، مشيرتان إلى أن الفصل بين القوات يجري بطريقة منسّقة و"مخطط لها" من شأنها أن تساعد في حفظ السلام على الحدود.
بعد عامين من التوتر.. الهند والصين تفصلان بين قواتهما في غرب الهيمالايا
الهند والصين بدأتا الفصل بين قواتهما في منطقة حدودية بينهما  / Reuters
9 سبتمبر 2022

قالت الهند والصين إنهما بدأتا الفصل بين قواتهما في منطقة جوجرا-هوتسبرينجز الحدودية في غرب الهيمالايا، بعد عامين من اشتباكات على الحدود أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية.

يأتي الفصل بين القوات قُبيل اجتماع في أوزبكستان الأسبوع المقبل من المتوقع أن يحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال الجانبان إن الفصل بين القوات يجري بطريقة منسّقة و"مخطط لها" من شأنها أن تساعد في حفظ السلام على الحدود. وقال مصدر دفاعي هندي، الخميس: "جرى الفصل بين القوات"، على الرغم من أن البلدين لا يزالان يحتفظان بآلاف الجنود على طول الحدود، المعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لعدم التصريح له بالحديث إلى وسائل الإعلام: "هذه هي الخطوة الأولى نحو تعزيز الهدوء بمنطقة خط السيطرة الفعلية".

وقالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة، إنه بُدِئ الفصل بين قوات الجانبين بطريقة "متزامنة ومخطط لها".

وذكرت الوزارة أن "هذا يساعد على الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية".

وكانت هناك 16 جولة من الاجتماعات بين كبار القادة العسكريين من البلدين منذ يونيو/حزيران 2020 عندما اشتبكت القوات الهندية والصينية في منطقة جلوان بإقليم لاداخ.

وتشترك الهند والصين في حدود غير مرسمة يبلغ طولها 3800 كيلومتر، حيث التزمت قواتهما سابقا بروتوكولات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية.

وقُتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين في معركة بالأيدي، مما أدى إلى تصعيد حاد في التوتر بين العملاقين الآسيويين المسلحين نووياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us