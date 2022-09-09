سياسة
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صحيفة عبرية: الملكة إيليزابيث لم تزر إسرائيل قط رغم زيارتها مصر والأردن
رغم زيارة الملكة إليزابيث الثانية الأردن ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها لم تزر إسرائيل قط، وفق صحيفة جيروزاليم بوست. كذلك أثارت زيارتها للأردن عام 1984، القلق بين اليهود البريطانيين حسبما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
صحيفة عبرية: الملكة إيليزابيث لم تزر إسرائيل قط رغم زيارتها مصر والأردن
رغم زيارة إليزابيث الأردن ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أنها لم تزر إسرائيل قط / AP
9 سبتمبر 2022

سافرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية كثيراً، خلال 70 عاماً على العرش، وزارت العديد من البلدان، جميع دول الكومنولث تقريباً. (اتحاد سياسي يضمّ 54 دولة عضو كانت جميعها أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية).

كذلك زارت كندا ما يصل إلى 27 مرة، وبعد بلوغها الخمسين، زارت 43 دولة مختلفة لأول مرة.

ورغم زيارة إليزابيث الأردن ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها لم تزر إسرائيل قط، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

وبعد زيارتها للأردن عام 1984، أثارت الملكة القلق بين اليهود البريطانيين حسبما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. خصوصاً بعد تعليقاتها المتعاطفة مع محنة الفلسطينيين واستنكارها الواضح للأفعال الإسرائيلية، الأمر الذي أحدث اضطراباً واضحاً بين يهود بريطانيا.

وعلى الرغم من كل ذلك، استقبلت إليزابيث الرئيسين آنذاك حاييم هرتسوغ، وعيزر فايتسمان، ومنحت الرئيس السابق شيمون بيريز وسام الفروسية الفخرية.

ورغم دعوة هرتسوغ إليزابيث إلى إسرائيل، لم تزر الملكة إسرائيل قط.

لكن زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، وابناها الأمير إدوارد والأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام جاء كلٌّ على حدة إلى إسرائيل. فيما كانت زيارة الأمير وليام هي الزيارة الوحيدة الرسمية.

وقد ساد الاعتقاد بأن وزارة الخارجية البريطانية، خوفاً من المقاطعات العربية، نصحت الملكة بعدم زيارة إسرائيل. لكن الملكة لم تقم بأي زيارة حتى بعد تبدد المخاوف البريطانية من المقاطعات العربية أو حظر النفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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