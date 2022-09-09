ستُنقل جثّة الأمير فيليب إلى جانب الملكة بعد جنازتها الرسمية. وقد كُشف عن تفاصيل ترتيبات الدفن للزوجين بعد وفاة دوق إدنبرة في أبريل 2021.

إذ وُضعت خطة للزوجين بحيث يجري وضعهما جنباً إلى جنب في حالة وفاة الملكة.

أين دُفن الأمير فيليب؟

عندما توفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاماً، ووضع نعشه في "القبو الملكي"داخل كنيسة سانت جورج، داخل أراضي قلعة وندسور، حيث رقد جثمانه ودُعي الضيوف لتقديم احترامهم.

ونزولاً عند رغبة فيليب، كانت جنازته هادئة ورفض أي مقترحات، عندما كان على قيد الحياة، بأن يُحمل في جنازة رسمية مميزة.

وبعد الجنازة نُقل جثمان فيليب إلى "Royal Vault" داخل الكنيسة ودُفن بها حتى وفاة الملكة.

و"Royal Vault" غرفة شُيّدت بين عامي 1804 و1810 بأمر من الملك جورج الثالث، وتضمّ 25 فرداً من العائلة المالكة مدفونين فيها، بما في ذلك الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة.

ويُعتقد أن جثّة فيليب ستُنقل إلى موقع مدفن الملكة ليرقدوا جنباً إلى جنب.

من جانبها ستعلن الحكومة مدة الحداد الوطني، والتي من المحتمل أن تكون نحو 12 يوماً إلى 13 يوماً، من يوم أمس وحتى اليوم التالي لجنازة الملكة.

وقبل جنازتها، سيُمدد جثمان الملكة إليزابيث في قصر وستمنستر طيلة ثلاثة أيام لأربعة، ويبقى متاحاً للمشاهدة العامة لمدة 23 ساعة كل يوم.

وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم تشييع الجنازة، ستُدقّ أجراس ساعة بيج بن في العاصمة لندن، وسيُجلب التابوت إلى كنيسة وستمنستر آبي، حيث سيحضر ألفا ضيف مدعوون للصلاة.

كما سيُعلن يوم الجنازة، عطلة رسمية ويوم حداد وطني.

وسيكون هناك دقيقتا صمت في جميع أنحاء المملكة المتحدة ظهر ذلك اليوم، وفقاً لوثائق عملية جسر لندن، وهي عملية تتضمن كل الإجراءات التي سيجري اتباعها منذ لحظة وفاة الملكة إليزابيث وحتى دفنها، وتولية ولي العهد الأمير تشارلز ملكاً جديداً للبلاد.

وستُذاع الجنازة على التلفاز. وسيُنقل نعش الملكة إلى كنيسة الملك جورج السادس بقلعة وندسور، بجانب قبري زوجها الأمير وليم، وأبيها الملك جورج السادس. قبل اتخاذ الترتيبات لنقل نعش زوجها الأمير فيليب.