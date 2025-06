ينتظر بريطانيا عديد من التغيرات مع صعود تشارلز الثالث إلى عرش المملكة المتحدة خلفاً لوالدته المتوفاة إليزابيث الثانية، فإلى جانب تغيير أسماء المؤسسات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول الكومنولث، ستشهد العملات والطوابع والشارات ظهور وجه الملك الجديد، وصولاً إلى إدخال تعديلات على النشيد الوطني للبلاد. في هذا التقرير نستعرض أهم التغييرات التي ستُجبَر بريطانيا على بعضها لأول مرة منذ القرن الثامن عشر.

ما إجراءات تغيير العملة؟

سيبدأ وجه الملك الجديد في الظهور على العملات المعدنية والأوراق النقدية في المملكة المتحدة ودول أخرى حول العالم. سيظهر على عدة عملات، بما في ذلك دولار شرق الكاريبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وستظل العملات المعدنية والأوراق النقدية القديمة قيد التداول حتى يُستبدل بها تدريجياً بمرور الوقت.

عندما اعتلت الملكة العرش عام 1952، لم تكن مصوَّرة على الأوراق النقدية. تغير ذلك في عام 1960، عندما بدأ وجه إليزابيث الثانية يظهر على أوراق نقدية بقيمة جنيه إسترليني واحد في صورة صمّمها مصمم الأوراق النقدية روبرت أوستن، وانتقدها البعض لكونها شديدة القسوة.

واليوم يظهر وجه الملكة على أوراق نقدية بقيمة 20 دولاراً في كندا، وعملات معدنية في نيوزيلندا، وجميع العملات المعدنية والأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي لشرق الكاريبي، بالإضافة إلى دول الكومنولث الأخرى.

وفي المملكة المتحدة 4.5 مليار ورقة نقدية إسترليني متداوَلة مع وجه الملكة عليها، بإجمالي 80 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة الغارديان. ومن المتوقع أن يستغرق استبدال بدائل تُظهِر وجه الملك الجديد بها عامين على الأقلّ. يُذكر أنه عندما أُصدرَت أحدث أوراق نقدية صناعية بقيمة 50 جنيهاً إسترلينياً، استغرق بنك إنجلترا 16 شهراً لسحبها والاستبدال بها.

يُذكر أنه منذ استعادة النظام الملكي في عام 1660 في أعقاب جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت عشر سنوات، أصبح من المعتاد أن يظهر وجه الملك الجديد في الاتجاه المعاكس لوجه سلفه. على هذا النحو سيُظهَر الجانب الأيسر من وجه تشارلز الثالث؛ فخلال فترة حكم إليزابيث التي امتدت لسبعة عقود، استُخدمت خمس صور مختلفة لها على العملات المعدنية تُظهِر الجانب الأيمن من وجهها.

وكما هو حال العملة ستُحَدَّث الطوابع البريدية لتكون عليها صورة الملك الجديد.

التغيير يصل إلى النشيد الوطني

وفقاً لوكالة رويترز، ستتغير كلمات النشيد الوطني البريطاني، وهو أيضاً نشيد وطني في نيوزيلندا والنشيد الملكي في أستراليا وكندا، الذي يعود بكلماته الحالية إلى القرن الثامن عشر، من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك".

وفي العادة يُغنَّى المقطع الأول فقط من النشيد، ومع التغيير سيكون على الشكل التالي: "حفظ الله ملكنا الكريم.. عاش طويلاً ملكنا النبيل.. حفظ الله الملك.. جعله منتصراً سعيداً ومجيداً، عاش ليحكمنا، حفظ الله الملك".

وحسب موقع العائلة المالكة على الإنترنت، برز النشيد وسط الحماسة الوطنية التي أعقبت انتصار الأمير تشارلز إدوارد ستيوارت على جيش الملك جورج الثاني في اسكتلندا عام 1745، ورُدّد في مسارح لندن.

الرمز الملكي

كما هو حال العملات والطوابع، ستُجرى أيضاً تغيرات على الرمز الملكي، وهو العلامة التي يستخدمها الملك أو الملكة. وكان رمز الملكة الراحلة هو "إي 2 آر"، وكان يظهر أسفل صورة لتاج الملك القديس إدوارد.

ولأهمية الرمزية والصورية، يُطبَع الرمز في جميع أنحاء بريطانيا ويظهر على كل شيء من صناديق البريد الحمراء إلى زي الشرطة. ووفقاً للتقاليد، سيتغير كل من الرمز وشعار النبالة الملكي مع قدوم الملك الجديد.

مع ذلك فإن تغيير الرمز على صناديق البريد سيشمل فقط الصناديق الجديدة، وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على آلاف منها في جميع أنحاء البلاد، تماماً كما بقي عديد من رموز الملوك السابقين على الصناديق التي رُكّبَت قبل تنصيب الملكة الراحلة.

تغييرات كبيرة أخرى

سيتعين تغيير أسماء حكومة صاحبة الجلالة والخزانة والجمارك والمكوس، والاستعاضة عنها بجملة "صاحب الجلالة". وسيتضمن الافتتاح الرسمي للبرلمان خطاب الملك من العرش الذي يحدد أجندة الحكومة.

كما يجب تحديث الصياغة على الغلاف الداخلي لجوازات السفر البريطانية، إذ تصدر باسم التاج، وتنصّ على: "تطلب وزيرة خارجية صاحبة الجلالة البريطانية وتطلب باسم صاحبة الجلالة إلى جميع الأشخاص المعنيين السماح لحاملها بالمرور بحرية دون إعاقة، ومنح حاملها المساعدة والحماية التي قد تكون ضرورية". يُذكر أنه يظهر نَصّ مشابه داخل جوازات السفر الأسترالية والكندية والنيوزيلندية.

وفي الجيش لن يأخذ المجندون الجدد مجازاً شلن الملكة للتسجيل أو التزام لوائح الملكة بمجرد دخولهم الرتب أو صعودهم على متن إحدى سفن صاحبة الجلالة، كما سيغير حرس الملكة الذي يُرى عادةً منتشراً خارج قصر باكنغهام، اسمه. ولن تحافظ الشرطة على سلام الملكة بعد الآن.

في القانون، سيتغير كبار المحامين والنخب من كونهم QC (مستشار الملكة) إلى KC (مستشار الملك)، في حين أن قسم مقعد الملكة في المحكمة العليا سيعود أيضاً إلى الملك.

وسيعود مسرح صاحبة الجلالة في ويست إند بلندن، حيث يُعرض فيلم شبح الأوبرا "The Phantom of the Opera" منذ عام 1986، ليصبح مسرحاً لصاحب الجلالة.

وفي جزر القنال، سيتغير نخب "La reine، notre duc" -غير الرسمي الذي يُقال بالفرنسية، ويُشرب نخب الملك باعتباره دوق نورماندي- إلى "Le roi، notre duc".