تجاوز عدد المسافرين في مطاري "إسطنبول" و"صبيحة غوكتشن" الدوليين في مدينة إسطنبول التركية 60 مليوناً خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيانات المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية، فإن عدد المسافرين في المطارين ازداد بشكل مستمر منذ مطلع العام.

وأظهرت البيانات أن عدد المسافرين في مطار "إسطنبول" بلغ 41 مليوناً و143 ألفاً و862 خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022.

وسجّل العدد زيادة 68 في المئة في الرحلات الداخلية (10 ملايين و657 ألف و810)، ونحو 109 في المئة في الرحلات الدولية (30 مليون و486 ألف و52).

وفي "صبيحة غوكتشن"، بلغ العدد الإجمالي للمسافرين 19 مليوناً و711 ألفاً و956، بينهم 9 ملايين و672 ألفاً و326 سافروا عبر الخطوط الدولية.

وشهر أغسطس الماضي، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حلّ بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.