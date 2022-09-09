قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة، خلال عودته الخميس من جولته في البلقان.

وأكد الرئيس أردوغان أن لغة واحدة فقط تفهمها التنظيمات الإرهابية، وشدّد على أنه "ينبغي لنا استخدام تلك اللغة معها".

وأضاف: "جهودنا ضد التنظيمات الإرهابية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، لكن النظام لم يتخذ موقفاً تجاه تلك التنظيمات".

في سياق آخر أعلن أردوغان أن بلاده تسعى لإيصال الحبوب الروسية إلى البلدان الفقيرة عبر ممر البحر الأسود المُدشَّن بموجب اتفاق إسطنبول.

وذكر في تصريحاته أن سفن الحبوب المنطلقة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تتجه إلى الدول المتقدمة كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الرئيس التركي أنه سيطلب من بوتين إرسال المنتجات الروسية أيضاً عبر الممر المذكور.

وقال إنه إذا بدأت الحبوب الروسية الوصول أيضاً عبر الممر "فإننا سنتخذ ترتيبات لكي تصل إلى البلدان الإفريقية الفقيرة كذلك".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إسطنبول بعد اختتام جولته في دول منطقة البلقان التي استمرت ثلاثة أيام، شملت البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا.