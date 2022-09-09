سياسة
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للحصول على معاشه.. هندي سنّه 102 ينظم موكب زفاف مزيّفاً ليثبت أنه حي
تَقدَّم رجل هندي إلى أحد المكاتب الحكومية في موكب عرس ومعه مجموعة موسيقيين، ليثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له، أنّه لا يزال حياً رغم بلوغه عامه الثاني بعد المئة.
للحصول على معاشه.. هندي سنّه 102 ينظم موكب زفاف مزيّفاً ليثبت أنه حي
رجل هندي يقيم عرساً مزيفاً ليثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له أنّه لا يزال حياً 
9 سبتمبر 2022

حضر رجل هندي إلى أحد المكتب الحكومية مرتدياً بدلة عرس ومعه عربة قديمة ومجموعة موسيقيين يؤدّون على آلات نفخ نحاسية، ليثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له أنّه لا يزال حيّاً رغم بلوغه عامه الثاني بعد المئة.

وصاح دولي تشاند في مكتب الحكومة: "أنا على قيد الحياة!"، حسب وسائل إعلام محلية الخميس.

وقال: "لم أعُد أتلقى معاشاً تقاعدياً منذ مارس/آذار لأنّ السجلات الحكومية تُظهِر أنني توُفّيت"، مضيفاً "أحاول منذ ذلك الحين عبثاً أن أثبت أنني لا أزال على قيد الحياة".

وأوضح المرشد الاجتماعي نافين جايهند الذي كان بين عشرات المنضمّين إلى موكب الزفاف المزيّف، أنه علم بقصة تشاند وقرر أن يساعده.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "اتصلنا بمكاتب حكومية مختلفة، حتى إننا عقدنا مؤتمراً صحافياً، لكن بلا جدوى"، مضيفاً: "ثم فكّرنا في تنظيم موكب زفاف مزيف لجذب الانتباه" حول قضية تشاند.

وأشار إلى أنه تلقى منذ تلك الواقعة اتصالات من أشخاص عدة يواجهون مسألة مشابهة، بعدما لاقى مقطع فيديو يُظهِر موكب زفاف تشاند المزيف انتشاراً كبيراً في مواقع التواصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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