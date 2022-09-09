أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة في إسطنبول: "يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها وثمة دول تلمح لنا بذلك".

وأضاف: "آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات F-16، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلال لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد إنه سيقدم الدعم فيما يخص بيع مقاتلات لتركيا وانتهج مقاربة إيجابية في هذا الصدد.

وأوضح أن بايدن ألمح له خلال اللقاء بأن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدّمون الدعم اللازم.

وبيّن أردوغان أن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، التقى أحد الأعضاء المسؤولين من الحزب الجمهوري الأمريكي في بلغاريا، وأبلغه الأخير بأنهم سيقدّمون الدعم لتركيا.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى استمرار الخطوات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.

وشدّد على أن الغرب لم يخض حتى اليوم عملية سليمة أو كفاحاً ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بل يكتفي بالأقوال ولا يفعل شيئا آخر.

وتابع: "استخباراتنا ووزارة الداخلية وقواتنا المسلحة هي التي نفّذت العمليات الأوسع والأكثر حزماً ضد داعش في العالم".

المشاركة بتشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية

على صعيد آخر، أعلن أردوغان، اعتزامه المشاركة في مراسم تشييع جثمان الملكة البريطانية إليزابيث الثانية إذا سمح جدول أعماله بذلك.

والخميس، أعلن قصر باكنغهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد ساعات من الكشف عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وتوفيت الملكة البريطانية عن عمر يناهز 96 عاماً، والتي اعتلت عرش البلاد منذ أن كانت في السادسة والعشرين من عمرها.