سياسة
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الوسيط الأمريكي يعلن عن تقدم ملحوظ بمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أكد الوسيط الأمريكي في النزاع الدائر بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، أن المفاوضات بين الجانبين بدأت تحرز تقدماً جيداً. وأعرب عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق قريباً.
الوسيط الأمريكي يعلن عن تقدم ملحوظ بمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
 الوكالة اللبنانية الرسمية أفادت بأن هوكستين عرض على عون "نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي" / AFP
9 سبتمبر 2022

أعلن الوسيط الأمريكي أموس هوكستين، الجمعة، أن هناك "تقدماً ملحوظاً" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معرباً عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق "قريباً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في العاصمة بيروت، التي يزورها المسؤول الأمريكي ليوم واحد.

وقال هوكستين: "كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين".

بدورها، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، بأن هوكستين عرض على عون "نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل "كاريش" سفناً تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية كون المنطقة متنازعاً عليها.

وبعدها بأيام قليلة، حذر أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصر الله من اندلاع حرب في حال لم يحصل لبنان على حقه بالغاز في تلك المنطقة البحرية، مهدداً بأن جماعته قادرة على "منع" إسرائيل استخراجه.

والخميس، أعلنت شركة "إنرجين" في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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