الأمير وليام آرثر فيليب لويس وندسور، من مواليد العاصمة لندن في 21 يونيو/حزيران 1982، أصبح ولياً للعهد البريطاني كونه الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.

لطالما أثبت الأمير وليام (ملك بريطانيا المستقبلي) ولاءه للعائلة المالكة بخبرته العسكرية الواسعة، وعمله التطوعي، واهتمامه الكبير بالأعمال الخيرية.

حياته الشخصية

برع الأمير (الأول في ترتيب وراثة العرش) في الرياضة وبخاصة السباحة، وكان يستمتع مع والده وشقيقه بالرياضات الخارجية، بما في ذلك ركوب الخيل والتزلج والرماية وصيد الأسماك، كما لديه شغف بركوب الدراجات النارية.

وبعد تأثره بطلاق والديه عام 1996، ووفاة والدته المأساوية عام 1997، أعرب الشاب علناً عن كراهيته للصحافة، وأعرب عن عدم ارتياحه للاهتمام المتزايد الذي حظي به عند بلوغه سن الرشد.

وأعطى الأمير وليام انطباعاً بأنه شاب مهذب ومسؤول وناضج يتمتع بإحساس قوي بالواجب تجاه التقاليد البريطانية.

الخدمة العسكرية والعمل الخيري

بعد تخرجه في كلية إيتون، التي تُعتبر إحدى المدارس الثانوية المرموقة في إنجلترا، أخذ وليام استراحة من دراسته لزيارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

ثم التحق بجامعة "سانت أندرو" في أسكتلندا، حيث حصل على شهادة في الجغرافيا عام 2005.

وعلى خطى شقيقه الأصغر، الأمير هاري، انضم ويليام إلى الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" كطالب عسكري، حيث تلقى ترقية برتبة ملازم ثان في سلاح الفرسان في ديسمبر/ كانون الأول 2006.

وفي عام 2008، انضم إلى سلاح الجو الملكي، ثم البحرية الملكية، وبعد ذلك بعامين تخرج من دورة الطيارين في البحث والإنقاذ بسلاح الجو الملكي.

أنهى خدمته العسكرية عام 2013، بعد أن شارك في 150 عملية، وبين عامي 2015 و2017 عمل "طيار إسعاف".

وإلى جانب حياته العسكرية، يدعم وليام العديد من الجمعيات الخيرية، بما في ذلك جمعية سنتربوينت، منظمة للشباب المشردين، وتاسك تراست، المكرسة للحفاظ على الحياة البرية الإفريقية.

زفاف القرن

في 29 أبريل/نيسان 2011، تزوج الأمير وليام كيت ميدلتون، التي التقى بها في جامعة سانت أندرو.

وكان حفل الزفاف الذي أطلق عليه "زواج القرن"، الأول من نوعه الذي يذاع على الهواء مباشرة عبر قناة خاصة بالعائلة الملكية البريطانية على الإنترنت.

وعقب زفافه منحت الملكة إليزابيث الثانية حفيدها رسمياً لقب دوق كامبريدج.

وكان هذا أول حفل زفاف في العائلة المالكة منذ 30 عاماً، أي منذ زواج تشارلز والأميرة ديانا.

وأنجب دوق ودوقة كامبريدج 3 أطفال، هم جورج (8 أعوام)، وشارلوت (7 أعوام) ولويس (4 أعوام).