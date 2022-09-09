تعرض مسجد في مدينة يونشوبينغ السويدية، الجمعة، لاعتداء بالحجارة نفذه مجهولون.

وقال محمد أوزر، عضو مجلس إدارة مسجد يونشوبينغ، إنه لاحظ تعرضه لاعتداء حين وصوله إليه لأداء صلاة الجمعة.

وأكد في تصريح للأناضول، أن الإدارة أبلغت الشرطة بتعرض المسجد لاعتداء، مشيراً إلى أنه يعد الثالث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن إدارة المسجد غير متفائلة بإمكانية الحصول على نتيجة مرجوة من الشكوى، وذلك بناء على تجارب سابقة.

وعن أضرار الاعتداء، أوضح أوزر أن نوافذ المطبخ التابع للمسجد تحطمت جراء إلقاء الحجارة عليها، مبيناً أنه يشتبه بإقدام عنصريين على هذه الفعلة.

وتعرضت خلال السنوات والأشهر الأخيرة، عدة مساجد في السويد، إلى اعتداءات عنيفة من مجموعات من العنصريين واليمينيين المتطرفين.

وأحرقت في بعض الأحيان نسخ من القرآن، وكتبت على جدران بعض المساجد عبارات مسيئة للإسلام والنبي محمد صلى عليه وسلم.

فيما تلقت بعض إدارات المساجد رسائل تهديد، بالاعتداء أو التفجير، ومن بينها المسجد الكائن في مشفى "مولندال" بمدينة غوتنبرغ.