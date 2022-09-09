وصف الملك تشارلز وفاة والدته الملكة إليزابيث بأنها اللحظة "التي كان يخشاها"، وذلك في حديث مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، التقطته كاميرات التلفزيون.

وجرى أول لقاء يجمع رئيسة الوزراء مع ملك بريطانيا الجديد، بعد عودة تشارلز إلى لندن قادماً من أسكتلندا، حيث وجد حشوداً خارج قصر باكنغهام جاءت لتقديم العزاء في الملكة الراحلة.

وسُمع تشارلز وهو يقول لرئيسة الوزراء في أثناء لقائهما في قاعة مقابلات بقصر باكنغهام "إنها اللحظة التي كنت أخشاها".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمضى تشارلز وعقيلته كاميلا، أكثر من عشر دقائق في مصافحة العشرات الذين تمنوا له الخير والتوفيق، وتفقدا الزهور خارج القصر بعد الخروج من سيارتهما في جولة وليدة اللحظة على الأقدام دون إعداد مسبق.

وقال تشارلز لتراس، التي تولت منصبها يوم الثلاثاء "يجب أن لا نأخذ من وقتك أكثر مما يلزم".

وأضاف قائلاً لرئيسة الوزراء التي جاءت لتقديم التعازي "كان المشهد يمس القلب عندما وصلنا بعد ظهر اليوم، كل هؤلاء جاؤوا لتقديم تعازيهم وتقديم الزهور".

وعُقد الاجتماع قبل الخطاب الذي ألقاه الملك تشارلز وتوجه فيه إلى جميع مواطني المملكة والعالم.

الخطاب الأول

وسجلت أول كلمة ألقى بها الملك تشارلز بعد تسلمه عرش بريطانيا من إحدى غرف قصر باكنغهام بالعاصمة لندن، بينما كانت تجرى تحضيرات مراسم حفل تأبين الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية القديس بولس بحضور رئيسة الوزراء ليز تراس، إلى جانب نحو 2000 شخص.

وأعرب الملك الجديد في بداية كلمته عن حزنه الشديد لوفاة والدته التي اعتبرها "مصدر إلهام لي ولجميع أفراد العائلة"، وملكة خدمت شعوب العديد من الدول.

وأعلن أنه سيسير على خطى والدته، وسيخدم جميع البريطانيين والناس باختلاف مشاربهم الثقافية أو الدينية بكل "إخلاص واحترام ومحبة".

وأكد أيضاً أنه سيعمل وفق مبادئ احترام الإحساس بالواجب تجاه الآخرين، واحترام التقاليد والحريات.

وأضاف: "على مدى الـ70 عاماً الماضية، رأينا أن مجتمعنا أصبح متعدد الثقافات والأديان".

أميرة وأميرة ويلز

وعلى صعيد آخر، منح الملك تشارلز الثالث ابنه الأكبر ويليام لقب "أمير ويلز"، وبذلك تحصل زوجته كاثرين ميدلتون دوقة كامبريدج على لقب "أميرة ويلز" وهو اللقب الملكي نفسه الذي حازته الأميرة الراحلة ديانا.

وقال ملك بريطانيا: "اليوم، أنا فخور بإعلان ولي عهدي ويليام أميراً لويلز، مع كاثرين إلى جانبه سيواصل أميرنا الجديد وأميرة ويلز إلهام وقيادة محادثاتنا الوطنية".

وتابع: "أريد أيضاً أن أعبر عن حبي لهاري وميغان بينما يواصلان بناء حياتهما في الخارج"، في إشارة إلى تخليهما عن ألقابهما الملكية والحياة بعيداً عن العائلة المالكة.

وكان قد ساد التوتر علاقة ميغان وهاري مع العائلة المالكة البريطانية منذ تخليا عن واجباتهما الملكية وغادرا البلاد مستهل عام 2020، مشيرين إلى ما وصفاه بالتدخلات والمواقف العنصرية التي لا تطاق لوسائل الإعلام البريطانية.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية فارقت الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد سبعين سنة في الحكم لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش.

واعتلت الملكة العرش في 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.