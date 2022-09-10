سياسة
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لوجود دلائل على انتشار شلل الأطفال.. حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ
أصدرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول قراراً بتعزيز حركة التطعيمات ضد شلل الأطفال في الولاية، بعدما عُثر على الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي في أربع مقاطعات أمريكية. تعرَّف التفاصيل.
لوجود دلائل على انتشار شلل الأطفال.. حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ
عُثر على الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي في أربع مقاطعات، حسبما نقل موقع قناة CNBC الأمريكية / Reuters
10 سبتمبر 2022

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول، الجمعة، حالة الطوارئ على خلفية وجود دلائل تشير إلى انتشار فيروس شلل الأطفال بين سكان الولاية.

وأصدرت هوشول قرارها بهدف تعزيز معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال في الولاية، حيث عُثر على الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي في أربع مقاطعات، حسبما نقل موقع قناة CNBC الأمريكية.

وحذّر مسؤولو الصحة في الولاية من أن الأفراد غير الملقّحين ضد شلل الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وبدأت نيويورك مراقبة مياه الصرف الصحي بعد إصابة شخص بالغ غير حاصل على لقاح شلل الأطفال، بالمرض في مقاطعة روكلاند في يوليو/تموز الماضي.

وصنّفت السلطات هذا الرجل الذي بات يعانى الشلل، بأنه أول عدوى معروفة في الولايات المتحدة منذ قرابة عقد، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال منخفضة بشكل خطير في بعض مقاطعات نيويورك، وفق إحصاءات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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