سياسة
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غوتيريش يطالب المجتمع الدولي بدعم باكستان وواشنطن تقدّم 20 مليون دولار
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لباكستان التي تعاني آثاراً كارثية جراء الفيضانات، فيما أعلنت واشنطن أنها ستقدّم 20 مليون دولار مساعدات إضافية لإغاثة المتضررين.
غوتيريش يطالب المجتمع الدولي بدعم باكستان وواشنطن تقدّم 20 مليون دولار
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي بإسلام أباد / AFP
10 سبتمبر 2022

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لباكستان التي تعاني آثاراً كارثية جراء الفيضانات المدمرة التي ضربتها منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في إسلام أباد، إنه يتعيّن على الدول المتقدمة "تكثيف وتقديم المساعدة المالية والفنية لباكستان للنجاة من كارثة الطقس القاسية".

من جهتها، أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقدّم 20 مليون دولار مساعدات إضافية إلى باكستان، لإغاثة المتضررين.

وقالت باور، على تويتر، إنه بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستُقدّم المساعدات الطارئة للمتضررين.

وأضافت أنه جرى تخصيص مبلغ إضافي قيمته 20 مليون دولار، ليرفع إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها واشنطن لمتضرري الفيضانات المدمرة في باكستان إلى 50 مليون دولار.

وفي السياق، أشادت المسؤولة الأمريكية بزيارة غوتيريش إلى باكستان.

وقالت في تغريدة: "ممتنة لقدوم غوتيريش إلى باكستان لمشاهدة الفيضانات الكارثية، وللعمل على حشد استجابة عالمية أكبر بكثير".

وطالبت جميع الجهات الحكومية والخاصة حول العالم بالاستجابة العاجلة لمواجهة هذا الوضع الطارئ وغير المسبوق.

ووصلت سامانثا باور الخميس إلى باكستان، بينما وصل الأمين العام للأمم المتحدة في جولة ستستمر يومين، للتضامن مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي دمرتها الفيضانات وأثّرت في أكثر من 33 مليون شخص.

وتسببت الفيضانات الكارثية بباكستان في مقتل 1391 شخصاً منذ 14 يونيو الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأخبر مسؤولون باكستانيون غوتيريش بأن الفيضانات المدمرة تسببت في أضرار تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار، وأن البلاد تحتاج إلى مساعدة دولية لإعادة بناء بنيتها التحتية.

وأظهرت بيانات رسمية أن 12 ألفاً و722 شخصاً أصيبوا جراء السيول والحوادث المرتبطة بالفيضانات في جميع أنحاء باكستان.

وفي السياق، تشير الخرائط مبدئياً إلى أن ما لا يقل عن 75 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في باكستان غالبيتها زراعية، يبدو أنها تأثرت بمياه الفيضانات.

وكانت الأمم المتحدة كشفت في تقرير، اليوم، أن الفيضانات المدمرة في باكستان أعاقت استكمال قرابة 3.5 ملايين طفل تعليمهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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