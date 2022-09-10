سياسة
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الرئيس الأوكراني يقلّد مدير "بايكار" التركية وسام استحقاق الدولة
حصل المدير العام لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، على وسام استحقاق الدولة من الدرجة الأولى من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وسابقاً كانت شركة "بايكار" أعلنت منح أوكرانيا 3 مُسيّرات مسلحة من طراز بيرقدار "TB2".
الرئيس الأوكراني يقلّد مدير "بايكار" التركية وسام استحقاق الدولة
أعرب بيرقدار عن شكره للرئيس الأوكراني إزاء هذا التقدير الثمين / AA
10 سبتمبر 2022

قلّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المدير العام لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار، وسام استحقاق الدولة من الدرجة الأولى.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه بيرقدار عبر حسابه على تويتر، الجمعة.

وقال: "تقلّدت وسام الدولة للاستحقاق من الدرجة الأولى من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".

وأعرب بيرقدار عن شكره للرئيس الأوكراني إزاء هذا التقدير الثمين، مؤكداً أنه سيواصل بذل الجهود من أجل عالم يحكمه السلام والعدالة.

وسابقاً أعلنت شركة "بايكار" منح أوكرانيا 3 مُسيّرات مسلحة من طراز بيرقدار "TB2".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بايكار" تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتُعدّ من مصنّعي الطائرات المُسيّرة القلائل في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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