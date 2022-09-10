سياسة
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بعد انتظار لسنوات.. 161 عراقياً يغادرون سوريا إلى بلادهم بجهود تركية
أشرفت الحكومة التركية، على خروج 161 عراقياً من الأراضي السورية، نحو بلادهم، بعد سنوات من الانتظار، وذلك بعدما دخلوا سوريا عام 2014 هربا من الاشتباكات في مناطقهم بالعراق.
بعد انتظار لسنوات.. 161 عراقياً يغادرون سوريا إلى بلادهم بجهود تركية
161 عراقيا يغادرون سوريا إلى بلادهم بجهود دبلوماسية تركية / AA
10 سبتمبر 2022

غادر 161 مواطناً عراقياً الجمعة، الأراضي السورية عبر تركيا متوجهين إلى بلادهم، بعد تدخل دبلوماسي وإنساني تركي بهذا الخصوص.

وكان هؤلاء دخلوا سوريا عام 2014 هرباً من الاشتباكات في مناطقهم بالعراق، وجاءت مغادرتهم بعد جهود دبلوماسية بذلتها وزارتا الخارجية التركية ووزارتا الخارجية والهجرة والمهجرين العراقيتين، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH).

ووصل المغادرون القادمون من مدينة تل أبيض وريفها شمالي سوريا، الأراضي التركية، حيث صعدوا حافلات مخصصة لهم توجهت إلى العراق.

وأفاد محمد ألطن طاش، من وحدة الدبلوماسية الإنسانية في هيئة الإغاثة التركية، للأناضول، أنهم أرسلوا المواطنين العراقيين إلى بلادهم بعد جهود دبلوماسية إنسانية.

وأوضح ألطن طاش، أن "المغادرين العراقيين هم من الأطفال والنساء والمسنين، أشكر كل من ساعد هؤلاء من متطوعي الهيئة".

العراقيون في سوريا

وقدِم عشرات الآلاف من العراقيين إلى سوريا من مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على تلك المدن عام 2014.

وبعد عملية "نبع السلام" الذي نفّذها الجيش التركي عام 2019، هرب مئات العراقيين من مناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي إلى المناطق التي تحررت نتيجة العملية العسكرية.

وسبق أن غادر مئات العراقيين سوريا عائدين إلى بلادهم نتيجة جهود دبلوماسية إنسانية تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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