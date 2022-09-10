سياسة
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نتفليكس تعلّق تصوير مسلسل "ذي كراون" عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
علّقت شبكة نتفليكس تصوير مسلسلها "ذي كراون" موقتاً عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية. ويُبرز المسلسل الفضائح التي طالت العائلة الملكية في بريطانيا بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي واجهتها الملكة والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب.
نتفليكس تعلّق تصوير مسلسل "ذي كراون" عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
انطلق الموسم الأول من المسلسل بحدث بارز وهو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947 / x
10 سبتمبر 2022

أعلنت منصة نتفليكس تعليق تصوير مسلسلها "ذي كراون" الجمعة موقتاً عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويجري حالياً تصوير الموسم السادس من المسلسل الناجح الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية على رأس أشهر عائلة ملكية في العالم. ويُبرز العمل الفضائحَ التي طالت هذه العائلة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي واجهتها الملكة والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب.

وقال ناطق باسم نتفليكس لوكالة الصحافة الفرنسية: "في لفتة تنطوي على احترام، عُلّق تصوير (ذي كراون) اليوم (الجمعة)".

وأضاف أنّ "التصوير سيُعلّق كذلك يوم جنازة الملكة"، بينما يحضر عدد كبير من المسؤولين في منصة البث التدفقي هذا الأسبوع مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وانطلق الموسم الأول من المسلسل الحائز عدة جوائز "إيمي"، وهي مكافآت للأعمال التليفزيونية توازي جوائز الأوسكار بأهميتها، بحدث بارز وهو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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