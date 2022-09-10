أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مغادرة 5 سفن جديدة محمّلة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذاً لاتفاق إسطنبول.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، أن السفن المذكورة غادرت موانئ أوكرانيا في ساعات الصباح، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وأضاف البيان أنه من المقرر أيضاً أن يجري تفتيش 12 سفينة السبت.

وفي 22 يوليو/تموز شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.