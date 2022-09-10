سيواجه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث عدة تحديات، بداية من شقيقه الأصغر الذي تلاحقه قضية اعتداء جنسي إلى اتهامات العنصرية الملكية. وفيما يلي بعض القضايا التي يتعيّن عليه التعامل معها:

الأمير آندرو

تنحّى آندرو، النجل الثاني للملكة الراحلة والذي اشتهر بأنه ابنها المفضل، عن واجباته الملكية في عام 2019 بعد مقابلة تليفزيونية كارثية كان يأمل فيها تبرئة ساحته من اتهامات على خلفية علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل المتهم بجرائم جنسية جيفري أبستين.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، تخلّى آندرو عن واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية ولم يعد يُعرف "بصاحب السمو الملكي".

وبعد ذلك بشهر، اتفق على تسوية خارج القضاء مع فرجينيا جوفري، وهي أمريكية كانت من ضحايا أبستين واتهمت أندرو بالاعتداء عليها جنسياً بينما كانت قاصراً. فيما نفى أندرو ارتكاب أي أخطاء.

وسيتعيّن على تشارلز الآن أن يُقرر كيفية التعامل مع شقيقه الأصغر، الذي لا يزال رسمياً دوق "يورك"، وتحديد الدور العام، إن وُجِد، الذي يمكن أن يؤديه في العهد الجديد.

الأمير هاري والعنصرية

أشار تشارلز منذ فترة طويلة إلى أنه ينوي تقليص الملكية إلى أسرته المباشرة، التي تضمّ زوجته كاميلا وأبنائه وأبناء نجليه الأميرين وليام وهاري.

لكن قرار هاري بالانتقال إلى الخارج مع زوجته الأمريكية ميغان أدى إلى تنحّيهما عن واجباتهما الملكية في عام 2020، يلقي ضبابية على هذه الخطة الآن.

ومنذ ذلك الحين وجّه هاري وميجان انتقادات لاذعة لقصر باكنغهام. وتحدث هاري، دوق ساسكس، عن الانقسام الأسري، وسط استمرار صعوبة العلاقات بينه وبين والده وشقيقه.

وفي خطابه الأول للأمة بعد أن أصبح ملكاً، أشار تشارلز إلى رغبته في ذوبان الجليد في العلاقات.

وقال في الخطاب أمس الجمعة: "أريد أيضاً أن أعبّر عن حبّي لهاري وميغان بينما يواصلان حياتهما في الخارج".

تحقيقات الشرطة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تنحى مايكل فوسيت، الذراع اليمنى للأمير تشارلز على مدى عقود، عن دوره في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية الملكية الرئيسية بعد مرور أسابيع على نشر تقرير في "صنداي تايمز" جاء فيه أن فوسيت عرض أوسمة مقابل تبرعات.

وبعد ذلك بشهور، قالت شرطة لندن إنها تحقق في هذه الاتهامات. فيما أوضح مكتب تشارلز أنه ليس له علم بالمخالفة المزعومة، ولكن علاقة جمعيته الخيرية بفوسيت وشركته قد انتهت.

وفي يونيو/حزيران 2022، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن الأمير تشارلز تلقى ثلاثة ملايين يورو (3.2 مليون دولار) من رئيس وزراء قطري سابق نقداً وبعضها في أكياس للتسوق.

وقال مكتبه إن الأموال حُوّلت إلى إحدى جمعياته الخيرية وجرى التعامل معها بشكل صحيح. وقال مصدر ملكي إنه لن تُقبل تبرعات نقدية كبيرة فيما بعد.

وذكرت صحيفة تايمز بعد شهر أن الصندوق الخيري للأمير ويلز قبِل أموالاً من عائلة أسامة بن لادن. وقال مكتب تشارلز إن قرار قبول الأموال اتخذته المؤسسة الخيرية بعد التدقيق الواجب، وأنه لم يكن له أي دور.

والآن وبعد وفاة الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاءً على العرش في تاريخ البلاد، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاماً، تولّى ابنها تشارلز العرش.

وفيما يلي شرح لمراسم التنصيب الرسمية للملك الجديد والتي أُقيمت اليوم السبت وأعلنت تشارلز رسمياً ملكاً للبلاد.

انعقد مجلس الخلافة السبت في قصر سانت جيمس، المقر الرسمي للملك، لإعلان تنصيبه.

ويتألف المجلس من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس.

كما يحضر اللوردات الروحانيون والعلمانيون، أساقفة كنيسة إنجلترا.

مراسم مجلس الخلافة

يجري مجلس خلافة المراسم على جزئين، في البداية، يعلن اللورد رئيس المجلس وفاة الملكة ويقرأ كاتب المجلس بصوت عالٍ نصّ بيان التنصيب.

ويوقّع على البيان ما يُعرف بحزب المنصة، ويشمل أفراد العائلة المالكة الحاليين ورئيسة الوزراء ورئيس أساقفة كانتربري.

ثم يتعامل المجلس مع الأعمال المتبقية مثل نشر البيان والتوجيهات الخاصة بإطلاق نيران المدفعية عند هايد بارك وبرج لندن.

وبعد تنفيذ الجزء الأول، يُتلى البيان من منصة الإعلان، وهي شرفة تطل على فناء في قصر سانت جيمس، من كبير الرسل في إنجلترا.

ويصاحب البيان تحية بنيران البنادق ويتوجه الرسل إلى مقر اللورد رئيس بلدية لندن في مدينة لندن حيث يُتلى البيان في مقر البورصة الملكية. ويُقرأ البيان علناً في العواصم الأخرى بالمملكة المتحدة، إدنبرة وبلفاست وكارديف، وفي أماكن أخرى.

أما الجزء الثاني، فيعقد الملك الجديد الجزء الثاني من مراسم التنصيب، وليس بالضرورة أن يلي الجزء الأول على الفور. وتحضره هيئة المستشارين الخاصة فقط ويبدأ بإعلان شخصي من تشارلز يتعلق بوفاة الملكة.

ثم يؤدي اليمين المرتبط بأمن كنيسة اسكتلندا وفقاً لما ينص عليه قانون 1707 الذي انضمت بموجبه اسكتلندا إلى إنجلترا وويلز لتشكيل بريطانيا العظمى. ثم يوقّع الملك الجديد نسختين من القسم.