سياسة
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شاهد| مُسيّرة ترصد دفع اليونان مهاجرين إلى المياه التركية
نشرت وزارة الدفاع التركية مقطعاً مصوراً رصدته طائرة مُسيّرة، يظهر إجبار خفر السواحل اليوناني مهاجرين غير نظاميين على ركوب قارب مطاطي، ودفعهم نحو المياه التركية، في حادثة ليست الأولى من نوعها.
شاهد| مُسيّرة ترصد دفع اليونان مهاجرين إلى المياه التركية
الحادثة ليست الأولى من نوعها التي يجري توثيقها بطائرات مسيرة  / وزارة الدفاع التركية
10 سبتمبر 2022

رصدت طائرة مسيّرة وضع خفر السواحل اليوناني مهاجرين غير نظاميين في قارب مطاطي ودفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، إن مُسيّرة عائدة إلى القوات البحرية، رصدت أمس زورقاً لخفر السواحل اليوناني في بحر إيجة، نقل مهاجرين إلى قارب مطاطي، ودفعه باتجاه المياه الإقليمية لتركيا.

ولفتت إلى أنه جرى إبلاغ خفر السواحل التركي على الفور، وإنقاذ المهاجرين، قبالة شواطئ مدينة بودروم في ولاية موغلا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على تويتر المشاهد الملتقطة عبر المُسيرة.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً ومقاطع تظهر إجبار خفر السواحل اليوناني مهاجرين على ركوب قارب مطاطي قبالة سواحل قره بورون شمالي ولاية إزمير التركية.

وحسب المشاهد، تدفع فرق خفر السواحل اليونانية القارب المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية.

كما نشرت مجلة "در شبيغل" الألمانية، أيضاً في 28 يوليو/تموز الماضي تحقيقاً يكشف أنّ الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات ترحيل غير قانونية لمهاجرين قادمين إلى اليونان، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، باتجاه تركيا، كما شاركت في تمويل هذه العمليات.

ويكشف التحقيق تفاصيل عدّة، مثل سحب خفر السواحل اليونانيين في الخامس من أغسطس/آب 2020 زورقاً مطّاطياً على متنه ثلاثون مهاجراً باتجاه تركيا لا اليونان. وصوّرت طائرة تابعة لفرونتكس المشهد، في أثناء تنفيذها دوريّةً في المكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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