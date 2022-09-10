أرسلت ولاية أضنة التركية، السبت، 9 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى متضرري الفيضانات في باكستان.

وتضم المساعدات 5 آلاف و600 طرد من المواد الغذائية، و400 طرد من مواد التنظيف، إلى جانب 25 طناً من الطحين.

وأضاف أن نائبة والي أضنة حورية كوبلي قان، شاركت في مراسم وداع الشاحنات التي أعدها فرع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالولاية.

ومنذ أن اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة في باكستان خلال يونيو/حزيران الماضي، أرسلت أنقرة ما لا يقل عن 12 طائرة و4 قطارات وعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى متضرري الفيضانات، بسبب بيانات رسمية تركية.

وفي وقت سابق، أجرى وفد تركي رفيع زيارة إلى باكستان للاطّلاع على أعمال الإنقاذ في مناطق الفيضانات.

وترأس الوفد وزيرا الداخلية سليمان صويلو والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم.

كما ضم الوفد رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر، ورئيس مؤسسة الإسكان عمر بولوت، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وصرح صويلو آنذاك بأن تركيا تسعى إلى إنشاء نظام لإدارة الكوارث في باكستان، مضيفاً: "توفير الخيام والطعام أولوية الآن".

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصاً منذ 14 يونيو/حزيران الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.