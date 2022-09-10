سياسة
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المغرب يعلن عن مناقصة لمشروع زراعي بـ 234 مليون دولار في إقليم الصحراء
أعلنت وزارة الفلاحة المغربية السبت، إطلاق مناقصة لمشروع زراعي بقيمة 234 مليون دولار، لاستصلاح أراض غير مستخدمة قرب مدينة الداخلة، في إقليم الصحراء.
المغرب يعلن عن مناقصة لمشروع زراعي بـ 234 مليون دولار في إقليم الصحراء
الوزارة قالت إنها  "تسعى إلى جذب استثمار خاص لمشروع تحويل أراض غير مستخدمة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف"
10 سبتمبر 2022

أعلن المغرب، السبت، إطلاق مناقصة لمشروع زراعي بقيمة 234 مليون دولار، لاستصلاح أراض غير مستخدمة قرب مدينة الداخلة، في إقليم الصحراء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الفلاحة المغربية، أن "وكالة التنمية الفلاحية (تتبع الوزارة) أطلقت طلب عروض (مناقصة) للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تحويل 52 كيلومتراً مربعاً من الأراضي غير المستخدمة قرب الداخلة (في إقليم الصحراء) إلى مزارع".

وأوضحت الوزارة أنها "تسعى إلى جذب استثمار خاص لمشروع تحويل أراض غير مستخدمة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف، بقيمة 2,5 مليار درهم (234 مليون دولار)".

وأضافت: "سيمكن المشروع من إنتاج أكثر من 415 ألف طن سنوياً من البواكر، وإحداث قيمة مضافة تفوق مليار درهم (93 مليون دولار) سنوياً، وخلق أكثر من 10 آلاف منصب عمل قار".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلنت الحكومة إطلاق 68 مشروعاً استثمارياً بقيمة 6.1 مليار دولار، 29% منها ستنفذ في إقليم الصحراء.

‎ وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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