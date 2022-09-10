سياسة
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اليونان تستهدف سفينة تجارية في المياه الدولية وتركيا تحتجّ
أكدت قيادة خفر السواحل التركي أن وحدات من خفر السواحل اليوناني استهدفت سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة جزيرة "بوزجا أدا" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.
اليونان تستهدف سفينة تجارية في المياه الدولية وتركيا تحتجّ
خفر السواحل اليوناني استهدف السفينة التجارية في المياه الدولية  / TRT
10 سبتمبر 2022

استهدفت وحدات من خفر السواحل اليوناني، السبت، سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة جزيرة "بوزجا أدا" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

وحسب بيان نشرته قيادة خفر السواحل التركي، أطلق زورقان تابعان للجانب اليوناني نيران مضايقة على السفينة "Anatolian" المخصصة لرحلات رو ـ رو التجارية أثناء إبحارها في المياه الدولية على بعد 11 ميلاً بحرياً عن جزيرة "بوزجا أدا"، عند الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي (10.27 تغ).

ولدى وصول زورقين لخفر السواحل التركي، غادر الزورقان اليونانيان المنطقة على وجه السرعة.

وأشار البيان إلى عدم وقوع قتلى أو جرحى بين طاقم السفينة المكون من 18 فرداً (6 مصريين، و4 صوماليين، و5 أذربيجانيين، و3 أتراك)، جراء النيران التي أطلقتها الوحدات اليونانية متجاهلة قواعد القانون الدولي.

وذكر أن القيادة خصصت زورقين لمرافقة السفينة، وأن تحقيقاً بدأ في الحادثة بناء على تعليمات المدعي العام المناوب في جناق قلعة.

في سياق متصل، نشرت قيادة خفر السواحل مشاهد توثق لحظة مضايقة الوحدات اليونانية للسفينة والأماكن التي اخترقها الرصاص في السفينة.

وقدمت أنقرة احتجاجا على استهداف وحدات من خفر السواحل اليوناني السفينة التجارية أثناء إبحارها في المياه الدولية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن تركيا قامت على الفور بالمبادرات اللازمة ضد اليونان في أنقرة وأثينا، وقدمت الاحتجاج بشأن هذا الحادث الذي يتعارض تماما مع القانون الدولي، ولفتت الانتباه إلى خطورته، وطالبت بتحقيق فوري وتفسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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