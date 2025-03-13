جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أدلى بها بيرموف في إطار منتدى باكو العالمي الثاني عشر المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية.

وأضاف بيرموف: "اكتملت المفاوضات حول نص اتفاقية السلام. كان هناك بندان لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بشأنهما. قبلت أرمينيا مقترحات أذربيجان بشأن هذين البندين، واكتمل العمل على النص".

وذكر الوزير الأذربيجاني أن بلاده تنتظر، بوصفها خطوة قادمة، أن تزيل أرمينيا المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

وأكد أن تعديل الدستور الأرميني هو أحد "الشروط الضرورية" للسلام. وأفاد بأنه ينبغي حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.​​​​​​​